Inflacja w UE. Eurostat podał dane

Z danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że inflacja HICP w UE wyniosła w lutym 9,9 proc., zaś w strefie euro 8,5 proc. W obu przypadkach mamy do czynienia z kolejnym spadkiem dynamiki cen. Inflacja w UE wyniosła w styczniu 10 proc., zaś w grudniu zeszłego roku było to 10,4 proc. Jeśli zaś chodzi o strefę euro, to inflacja w styczniu wyniosła 8,6 proc., w miesiąc wcześniej 9,1 proc.

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że najwyższa inflacja w lutym była tradycyjnie na Węgrzech, gdzie wyniosła 25,8 proc., wobec 26,2 proc. w styczniu.

