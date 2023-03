Pensje rosną wolniej niż inflacja. Są najnowsze dane

W lutym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 13,6 w ujęciu rocznym. To wysoki wzrost, o 1,6 proc. wyższy, niż oczekiwania analityków. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,6 poc. i wyniosło 7065,56 zł. To, mogłoby się wydawać, wysoki wskaźnik. Jeśli jednak porównamy go z rekordową inflacją, która w lutym wyniosła 18,4 proc., to okaże się, że pensje Polaków realnie spadają.

Spada zatrudnienie

Wraz z informacjami o wynagrodzeniach Główny Urząd Statystyczny podał dane o zatrudnieniu. W ujęciu rocznym liczba etatów w firmach wzrosła o 0,8 proc.

Za to w ujęciu miesięcznym widać pierwszy od wielu miesięcy spadek. Liczba miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw zmalała o 0,1 proc.

„Doczekaliśmy się minusów na zatrudnieniu. To nie kwestia sezonowa. Ubytki zatrudnienia pasują do spowalniającej gospodarki i raczej będą przez pewien czas regułą niż wyjątkiem. Armagedonu naszym zdaniem jednak nie będzie” – piszą na Twitterze analitycy mBanku.

Pensje gonią inflację

Zdaniem ekonomistów wysoki wzrost płac będzie sprzyjał napędzaniu inflacji. W kolejnych miesiącach jednak wzrost cen będzie stopniowo maleć.

„Mimo ubytku zatrudnienia i spadkowej trajektorii gospodarki, płace nominalne mają się bardzo dobrze. Płace realne na głębokich minusach (konsumenci to czują), ale kolejne miesiące przyniosą już poprawę. To dobre dla stanu gospodarki, ale jednak to równocześnie wsparcie inflacji” – piszą na Twiterze analitycy mBanku.

