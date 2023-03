Inflacja w UE wciąż zbyt wysoka. Lagarde obiecuje dalsze działania

Przemówienie szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde bardzo pozytywnie wpłynęło na kurs euro. Europejska waluta zyskuje w stosunku do dolara.

Inflacja w Europie. Szefowa EBC z jasnym przekazem

Zakończyło się comiesięczne przemówienie szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Instytucja ta odpowiedzialna jest m.in. za ustalanie wysokości stóp procentowych w strefie euro, czyli we wszystkich państwach, które przyjęły wspólną walutę.

Podczas swojego wystąpienia Lagarde mówiła, że inflacja w strefie euro nadal jest wysoka, ale EBC jest zdeterminowane, aby z nią walczyć. Są to słowa w podobnym duchu do tego, co jeszcze niedawno mówił szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Opinia publiczna może być pewna, że doprowadzimy do ustabilizowania cen i sprowadzimy inflację z powrotem do poziomu 2 proc. w średnim terminie. To jest niezaprzeczalne – powiedziała Christine Lagarde. EBC zdecydowało, że aby dalej walczyć ze wzrostem inflacji, podniesie stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych.

Kurs euro reaguje na słowa Lagarde

Słowa szefowej EBC i decyzja dotycząca stóp procentowych sprawiły, że kurs euro zdecydowanie się umocnił. Waluta zyskuje w stosunku do dolara o około 0,2 proc., co doprowadziło ją do poziomu 1,0795 dolara, czyli najwięcej od pięciu tygodni.

Za jedno euro trzeba zapłacić obecnie 4,69 zł, co w ujęciu miesięcznym jest dość niskim wynikiem, ale należy pamiętać, że miniony weekend mieliśmy do czynienia z poważnym zawirowaniem na europejskim rynku bankowym, które było związane z przejęciem Credit Suisse. Co prawda szwajcarski bank nie podlega po jurysdykcję EBC, ale jego problemy finansowe wpłynęły na cały rynek i zachwiały także sytuacją w Unii Europejskiej.

