300 mln euro za broń, którą Polska przekazała Ukrainie. To się wszystkim opłaca

Głównym tematem rozmów szefa MON Mariusza Błaszczaka i komisarza Thierry'ego Bretona była pomoc dla Ukrainy w kontekście dostaw amunicji. W ubiegłym tygodniu 17 państw, w tym Polska, podpisało porozumienie w sprawie wspólnych zamówień.

Spotkanie odbyło się w Zakładach Metalowych Dezamet

Spotkanie odbyło się na terenie Zakładów Metalowych Dezamet S.A. To firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka specjalizuje się w produkcji wojskowej. Produkuje przede wszystkim różne rodzaje amunicji artyleryjskiej, moździerzowej i granatnikowej. Najważniejszymi produktami Spółki są: amunicja artyleryjska kalibru 155 mm używana m.in. w armatohaubicy KRAB, 120 mm amunicja moździerzowa używana przez moździerze samobieżne RAK oraz 60 mm amunicja moździerzowa.

Spółka, zatrudnia prawie 700 osób i jest jednym z większych pracodawców na Podkarpaciu.

Premier zapowiada zwielokrotnienie produkcji broni

Wybór miejsca nie jest przypadkowy, miał na celu pokazanie, że mamy w Polsce wysoce wyspecjalizowane zakłady zdolne do produkcji nowoczesnej broni.

– Mamy znakomite kompetencje produkcji broni, amunicji. Cieszę się, że za pieniądze europejskie – to po uzgodnieniu z panem komisarzem Thierrym Bretonem – będziemy mogli tę produkcję zwielokrotnić. To zwiększenie bezpieczeństwa, wykorzystanie środków europejskich – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

300 mln zł za przekazanie broni Ukrainie

Kilka dni temu premier Morawiecki zapowiedział, że Polska uzyska rekompensatę za przekazaną broń. Teraz szef rządu potwierdził, że decyzja w sprawie rekompensat już zapadła.

„Polskie wysiłki zbrojeniowe i wsparcie Ukrainy zostały docenione w Brukseli. Dzisiejsza wizyta komisarza Thierrego Bretona w naszym kraju to potwierdzenie sukcesu polskiej dyplomacji i ustaleń z zakończonego w piątek szczytu Council of the European Union" – napisał premier na Facebooku.

W swoim wpisie szef rządu podkreślił, że Polska otrzyma wkrótce 300 milionów euro w ramach rekompensaty za przekazane uzbrojenie. Pieniądze mają zostać wydane na zakup broni lepszej" niż ta, którą dostała Ukraina. „To bardzo udana wymiana” – dodał.

