Będą przepisy ograniczające napływ ukraińskiego zboża. Jest zapowiedź premiera

– Zleciłem wprowadzenie przepisów, które będą pozwalały ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego do Polski – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej. Zapowiedział też złożenie pisma do przewodniczącej Komisji Europejskiej listu z żądaniem wprowadzenia w tej sprawie „radykalnych rozwiązań”.

Zboże z Ukrainy

Strona polska chce uruchomienia wszystkich możliwych instrumentów, jak choćby cła, kaucje, czy kontyngenty, które pomogłyby w ograniczeniu wpływu zboża z Ukrainy na polski rynek.

– My jesteśmy gotowi pomagać, brać to zboże i wywozić do Afryki. Ale nie zgadzamy się na to, żeby to zboże trafiało na nasz rynek i go destabilizowało. Jeżeli ktoś chce wywozić to zboże do Gdańska i stamtąd do krajów afrykańskich, to proszę bardzo – powiedział Morawiecki.

Okrągły stół w sprawie zboża z Ukrainy

Dziś po godz. 13.00 rozpoczął się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „okrągły stół” rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością sprowadzonego ukraińskiego zboża do Polski. Z zapowiedzi szefa resortu rolnictwa Henryka Kowalczyka wynika, że w spotkaniu mają uczestniczyć m.in. przedstawiciele organizacji rolniczych, firmy eksportowe i przetwórcze.

W ubiegły czwartek rolnicy rozpoczęli protest pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Domagają się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy. Protestujący rozbili tzw. Zielone Miasteczko.

24 marca w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się zapowiedź projektu, który wprowadzi pomoc w formie dofinansowania transportu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich. – Proponuje się, aby stawki pomocy były zróżnicowane w zależności od odległości od portów nadbałtyckich i wynosiły za tonę pszenicy i kukurydzy przewiezionej z: województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego – 100 zł; województwa – lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego – 150 zł; województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego – 200 zł – poinformowano.

