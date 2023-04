Prezes Credit Suisse przeprasza akcjonariuszy

— Chcieliśmy włożyć całą naszą energię i wysiłki w odwrócenie sytuacji i przywrócenie banku na właściwe tory. Boli mnie, że nie mieliśmy na to czasu i że w tym pamiętnym marcowym tygodniu nasze plany zostały pokrzyżowane. Naprawdę mi przykro z tego powodu – powiedział podczas spotkania z akcjonariuszami Axel Lehmann.

Upadek Credit Suisse

W marcu szwajcarskie władze ogłosiły, że bank Credit Suisse zostanie przejęty przez swojego największego rywala – UBS. Tak kończy się 166-letnia historia. Piętrzące się problemy doprowadziły drugi najpotężniejszy bank Szwajcarii na skraj upadku. Media nie poświęcałyby tej sprawie tyle uwagi, gdyby nie chodziło o kraj, który od dziesięcioleci jest gwarantem najwyższej jakości usług w tym zakresie.

Bloomberg przeanalizował skandale, afery i zwykłe błędy, które w ostatnich 30 latach stały się udziałem Credit Suisse. Początków dzisiejszych problemów agencja dopatruje się w przejęciu First Boston, amerykańskiego partnera szwajcarskiego banku, latem 1990 roku. First Boston pożyczał w latach 80. miliardy dolarów na finansowanie ryzykownych transakcji, co doprowadziło do jego poważnych problemów, a w konsekwencji przejęcia.

Nietrafione przejęcia

Credit Suisse w kolejnych latach dokonał jeszcze szeregu nietrafionych przejęć.

– U podstaw upadku Credit Suisse leży przywództwo, a raczej jego brak — powiedział w rozmowie z Bloombergiem Thomas Bell, członek zarządu banku na początku XXI wieku. – Nikt tak naprawdę nie wiedział, co robią wszystkie jego części, co doprowadziło do złego zarządzania ryzykiem i kryzysu.

