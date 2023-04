Obajtek: Ceny paliw na święta nie wzrosną

Jak zapewniał na antenie Polsat News prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, ceny paliw w krótkim, świątecznym okresie nie wzrosną. – Jeżeli chodzi o okres poświąteczny wszystko się może zdarzyć – powiedział i dodał, że władze koncernu zrobią wszystko, by skoku cen uniknąć.

Producenci ropy wciskają hamulec

Arabia Saudyjska ogłosiła w niedzielę dobrowolne ograniczenie produkcji ropy naftowej o 500 tys. baryłek dziennie od maja do końca 2023 roku. Stanowi to 5 proc. obecnej produkcji i ma służyć zapewnieniu stabilności rynku ropy.

Decyzje o ograniczeniu wydobycia podjęły również inne kraje należące do OPEC+. Agencja Reuters donosi, że Irak zamierza ograniczyć krajową produkcję ropy o 211 tys. baryłek dziennie, Zjednoczone Emiraty Arabskie – o 144 tys., Kuwejt – o 128 tys., Algieria – o 48 tys., Oman – o 40 tys.

„Sianie paniki”

Zdaniem wielu ekspertów, decyzja producentów o ograniczeniu wydobycia ropy wpłynie na cenę hurtową surowca, a co za tym idzie, cenę detaliczną paliw oferowanych na stacjach.

– Znam opinie ekspertów, to jest tworzenie paniki. Jeżeli mówimy o krótkim okresie świątecznym, to postaramy się utrzymać ceny. OPEC podjęło decyzja, bo maleje konsumpcja. Dziś, przy tej sytuacji, która jest na rynku, nie tylko cena ropy ma znaczenie. Mieliśmy ostatnio sytuację strajków we Francji, rafinerie przestały produkować. Ropa taniała, a paliwa nie – powiedział Obajtek.

Dodał, że wśród czynników, które mają wpływ na ceny detaliczne paliwa, jest m.in. kurs złotego względem amerykańskiego dolara. Im słabsza jest polska waluta, tym wyższe będą końcowe ceny.

– Przecież my kupujemy ropę w dolarach i to ma ogromny wpływ na cenę. A my, mimo to, utrzymujemy jej wysokość – powiedział Obajtek i dodał, że paliwa w Polsce należą do najtańszych.

