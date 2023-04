Robert Telus będzie nowym ministrem rolnictwa. Sprawdziliśmy jego oświadczenie majątkowe

Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj Robert Telus otrzyma nominację na stanowisko ministra rolnictwa. Zastąpi Henryka Kowalczyka, który w środę poinformował o rezygnacji.

— W czwartek dokonam zmian w składzie Rady Ministrów. Powołam Roberta Telusa na funkcję ministra rolnictwa oraz Janusza Cieszyńskiego na funkcję ministra cyfryzacji — zapowiedział rano prezydent Andrzej Duda.

Majątek Roberta Telusa: domy, maszyny rolne

A co wiemy o majątku 54-letniego posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Z oświadczenia majątkowego złożonego w 2021 roku wynika, że mieszkający pod Opocznem poseł ma – we współwłasności z żoną – dwa domy — 190-metrowy o wartości ok. 230 tys. zł i 100-metrowy o wartości ok. 190 tys. zł. Ponadto małżonkowie mają oszczędności w wysokości 360 tys. zł.

Telus jest rolnikiem. Posiadagospodarstwo rolne oraz dzierżawi ziemię od osób prywatnych i KOWR. Oszacował ich wartość na ok. 750 tys. zł. Ma także 1/3 udziałów w działce z zabudowaniami, gdzie jego część szacowana jest na ok. 70 tys. zł i kolejną działkę o wartości ok. 310 tys. zł.

W oświadczeniu przyszły minister wykazał też sprzęty rolne. Najdroższy, bo wart 170 tys. zł, jest ciągnik marki New Holland. Gospodarz spod Opoczna ma też m.in. siewnik za ok. 30 tys. zł, rozrzutnik do obornika wyceniony na 40 tys. zł, prasę zwijającą za 53 tys. zł.

Gospodarz pozyskał 140 tys. zł dopłat z UE.

Minister rolnictwa. Co zawarł w oświadczeniu majątkowym?

W 2021 roku uposażenie poselskie Telusa wyniosło ponad 158 tys. zł, a dieta ponad 5 tys. zł. W oświadczeniu wyszczególnił także przychody żony z dzierżawy — ok. 94 tys. 800 zł.

Robert Telus nie miał zadłużenia w bankach, za to w 2021 roku był winny ojcu 70 tys. zł, a siostrze – 130 tys. zł.

