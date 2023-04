NBP z najnowszą prognozą dla polskiej gospodarki. Recesji nie będzie

Narodowy Bank Polski przedstawił wyniki najnowszej Ankiety Makroekonomicznej. Dowiedzieliśmy się z nich, jak analitycy banku centralnego postrzegają przyszłość dla polskiej gospodarki.

NBP o wzroście polskiego PKB

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski wśród 27 ekspertów w marcu, zakłada wzrost na poziomie 0,8 proc. w 2023 r., a następnie przyspieszenie do 2,7 proc. w 2024 r. i wzrost o 3,2 proc. w 2025 r., wynika z raportu NBP. Eksperci oceniają, że ryzyko wystąpienia recesji w br. jest niewielkie.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna przewidywała wzrost PKB o 0,8 proc. w 2023 r. wzrost o 2,8 proc. w 2024 r.

"Na podstawie opinii uczestników marcowej rundy AM NBP można się spodziewać, że tempo wzrostu PKB w 2023 r. nie wyjdzie poza przedział między -0,1 a 1,6 proc. (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 0,8 proc. Prawdopodobieństwo recesji w 2023 r., wyznaczane na podstawie rozkładu zagregowanego, jest niewielkie (26 proc.)" – czytamy w raporcie.

Najbliższe lata przyniosą przyspieszenie

W kolejnych latach spodziewane jest przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego: typowe scenariusze zawierają się między 1,4 a 3,9 proc. dla 2024 r., a dla 2025 r. – między 1,9 a 4,3 proc., podano także.

Według najnowszej AM NBP, przewidywany jest stabilny poziom bezrobocia rejestrowanego w najbliższych latach (5,5 proc. w 2023 r. i 2024 r., 5,3 proc. w 2025 r.) oraz stopniowo spadającą dynamikę nominalnego wynagrodzenia brutto. AM NBP z marca br. wskazuje, że w br. tempo wzrostu PKB w strefie euro będzie niskie (0,5 proc.), a następnie przyspieszy do 1,3 proc. w 2024 r. i 1,5 proc. w 2025 r.

„Spodziewane jest również stopniowe umacnianie się złotego względem euro. Prognozowany przez ekspertów kurs walutowy EUR/PLN to 4,70 w 2023 r., 4,64 w 2024 r. oraz 4,57 w 2025 r”. – czytamy dalej.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 9-22 marca 2023 r. Wzięło w niej udział 27 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

