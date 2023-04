Ministerstwo rolnictwa: kolejny sztab kryzysowy. Czego będą dotyczyć rozmowy?

W zeszłym tygodniu nowy minister rolnictwa zapowiedział, że rządowy sztab kryzysowy, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele różnych instytucji, będzie zbierał się co najmniej raz w tygodniu. Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek, dziś po południu ruszy kolejna tura rozmów. Wiodącym tematem będzie wyeksportowanie z Polski ukraińskiego zboża, które miało tylko przez nasz kraj przejeżdżać, ale ogromne jego ilości i tak trafiły do skupów. W związku z tym, że jest dużo tańsze niż zboże produkowane w Unii Europejskiej, wyparło zboże pochodzące od polskich rolników.

– Musimy szukać sami rynków i to zboże po prostu z Polski wyeksportować – powiedział minister Telus na antenie programu III Polskiego Radia. Dodał, że jego resortowi udało się już poczynić pewne postępy, aby ograniczyć przywóz ukraińskiego zboża do naszego kraju.

Zadecydowano o czasowym wstrzymaniu dostaw ukraińskiego zboża do Polski

W piątek w Dorohusku ministrem Telus spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Politycy rozmawiali na temat transportu ukraińskich produktów rolnych przez Polskę i problemów, z jakimi w związku z tym mierzą się polscy rolnicy. Po zakończeniu spotkania ministrowie poinformowali, że strona ukraińska na pewien czas ograniczy przyjazd zboża do Polski.

Z kolei w programie „Polska. Metropolia Warszawska” w TVP Info był pytany, czy jest szansa, by przekonać Unię Europejską do nałożenia ceł na ukraińskie zboże. Przypomnijmy, że w połowie 2022 roku zostało ono zniesione nie tylko na zboże, ale też inne płody rolne i miało na celu wsparcie ukraińskiej gospodarki.

Zdaniem ministra przywrócenie ceł będzie trudne, bo Komisja Europejska nie chce rezygnować z takiego narzędzia niesienia pomocy. Jednocześnie wskazał, że „Bruksela mówi o sankcjach dla Rosji, a z drugiej strony udaje, że nie wie, iż od strony południowej do Europy płynie dużo zboża prawdopodobnie rosyjskiego, a nie ukraińskiego”.

Wywóz ziarna to priorytet dla portów

Pytany o niewystarczającą przepustowość portów i zaleganie przez to zboża w Polsce odpowiedział, że rozmawiał na ten temat z premierem Mateuszem Morawieckim i poprosił go, by w sztabie, który zajmie się tą kwestią, znaleźli się również ministrowie infrastruktury, spraw zagranicznych i aktywów państwowych. Zaznaczył, że teraz priorytetem będzie transport zbóż i udrożnienie portów, by jak najszybciej wywieźć nadwyżki ziarna.

