Tani kredyt hipoteczny. Program Pierwsze Mieszkanie w Sejmie

Podczas posiedzenia, które rozpoczęło się w środę, Sejm zajął się propozycją rządowego projektu Pierwsze Mieszkanie, który ma wesprzeć osoby nieposiadające własnego mieszkania i zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych. Po pierwszym czytaniu projekt odesłano do dalszych prac w komisjach.

Dyskusja w Sejmie

– Polacy chcą mieszkać w swoich mieszkaniach. Niestety, młodzi Polacy, za czasu rządów PiS nie mają takiej możliwości. Obiecaliście program Mieszkanie Plus. Co z tego wyszło? Jedna wielka klapa. Zmarnowaliście osiem lat. Teraz ogłosiliście kredyt, ale w tym roku będzie mogło z niego skorzystać tylko 700 osób – powiedział w Sejmie poseł KO Krzysztof Truskolaski. Zaproponował też program kredytu na 0 proc. dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie.

– Nie macie pomysłu na mieszkania, położyliście Mieszkanie Plus, więc jedyne co jesteście w stanie dziś zrobić, to wciskać ludziom kredyty i stąd ta licytacja między PiS a Platformą. Kłócicie się, czy ugasić ten pożar wylewając jedno, czy dwa wiaderka benzyny – powiedział poseł Lewicy Adrian Zandberg.

Zaproponował, żeby pieniądze wydać nie na zwiększenie dostępności kredytów, a na zwiększenie podaży mieszkań socjalnych.

– Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Celem tej regulacji jest zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, które nie posiadają własnego mieszkania lub domu – powiedział poseł PiS Jerzy Polaczek, zapewniając o poparciu projektu przez klub parlamentarny.

Bezpieczny kredyt 2 proc.

Rządowy program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Pierwszy to program Bezpieczny Kredyt 2 proc. to system dopłat do pożyczki na zakup mieszkania. Jego uzyskanie obwarowane będzie dwoma warunkami:

Beneficjentem musi być osoba, która nie ukończyła 45. roku życia

nie ma ani nie miała do tej pory mieszkania lub domu ani spółdzielczego prawa do wskazanych lokali.

Maksymalna kwota pożyczki będzie mogła wynieść 500 tys. złotych (lub 600 tys. zł. w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem). Pieniądze będzie można przeznaczyć na nieruchomość na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Pierwsze Mieszkanie. Program Konto Mieszkaniowe

Drugim filarem rządowego programu jest specjalne konto oszczędnościowe, które będzie prowadzone przez banki komercyjne. Będzie mogła je otworzyć osoba, która nie ma i nigdy nie miała domu albo mieszkania (w tym również spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) oraz osoba, „która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 mkw. przy dwójce dzieci, 75 mkw. przy 3 dzieci i 90 mkw. przy 4, bez limitu mkw. przy 5 i większej liczbie dzieci)”.

Na Koncie Mieszkaniowym będzie można oszczędzać od 3 do 10 lat. Osoby, które będą dokonywały systematycznych wpłat (co najmniej 11 rocznie w określonej wysokości), otrzymają dodatkową Premię Mieszkaniową, wypłacaną z budżetu państwa. Po zakończeniu oszczędzania, zebraną na koncie sumę należy wydać w ciągu 5 lat.

