Morawiecki w USA: Pierwsze F-35 w przyszłym roku w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu obronnego. Po wizycie w koncernie Lockheed Martin, który produkuje myśliwce F-35, premier mówił o scementowaniu sojuszu.

– Podczas spotkania z kierownictwem Lockheed Martin potwierdziliśmy sobie nadrzędną zasadę, że to nie tylko zakupy sprzętu, ale także lokowanie produkcji amerykańskiej w Polsce – a jest tego coraz więcej – jest gwarancją naszego bezpieczeństwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w zakładach Lockheed Martin.

– Właśnie pogłębienie współpracy zbrojeniowej z USA jest naszym gwarantem bezpieczeństwa. Rozwijanie łańcuchów produkcji, kooperacja z polskimi firmami, to jest rzeczywisty przełom w zakresie bezpieczeństwa. Ci, którzy inwestują w bezpieczeństwo, są bardzo poważnie traktowani przez tych, którzy są dostarczycielami bezpieczeństwa – dodał szef rządu.

Wzmocnienie polsko-amerykańskiego sojuszu

Premier Mateusz Morawiecki powiedział także, że rozmowy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym przyniosły „scementowanie sojuszu” między Polską a USA. Szef rządu zapewnił także, że jednym z tematów rozmów było przyspieszenie dostaw

– Dziś, tutaj scementowaliśmy nasz wielki polsko-amerykański sojusz, który jest gwarancją bezpieczeństwa Polski – powiedział premier.

Premier Morawiecki w USA

Po spotkaniu z wiceprezydent Kamalą Harris, które odbyło się 11 kwietnia, premier zapowiedział, że będą kolejne amerykańskie inwestycje w Polsce.

– Omawialiśmy tematy związane z obecnością amerykańskiego biznesu, amerykańskiej energetyki, amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego na terytorium Rzeczypospolitej, Dawno nie było takiego roku, gdy zbliżenie między Polską, a USA było tak intensywne, gdy rozpoczęliśmy tyle kluczowo ważnych projektów – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Jednym z nich był projekt energetyki jądrowej. Tutaj obecność amerykańskich inwestorów jest szczególnie intensywna i istotna. Spójrzmy na to od strony bezpieczeństwa. Jest sprawą jasną, że nie tylko obecność żołnierzy i baz amerykańskich w Polsce, ale również ogromna obecność amerykańskiego biznesu, jest elementem naszego bezpieczeństwa – powiedział Mateusz Morawiecki.

Narodowy Program Amunicyjny

– Już w przyszłym tygodniu odbywa się Komitet Sterujący. Zaprezentujemy wkrótce […] postęp prac w tym zakresie – powiedział Morawiecki, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, podczas briefingu. – Jesteśmy gotowi zaangażować się kapitałowo w wysokości 0,5 mld dolarów i dokonać zamówień na około 3 mld dolarów – dodał.

Premier powtórzył, że intencją rządu jest, by produkcja amunicji była realizowana przez polskich producentów, ale zaznaczył, że polski rząd otwarty jest także na amerykańskich producentów.

– Podjęliśmy taki program. […] Jestem przekonany, że we współpracy ze znakomitymi polskimi firmami, także firmami prywatnymi, takimi jak WB Electronics, ale także państwowymi, które mają również dobre zakłady, jak Dezamet, […] będziemy zwielokrotniać produkcję amunicji w Polsce – podkreślił Morawiecki.

W końcu marca rząd przyjął uchwałę w sprawie Narodowego Programu Amunicyjnego. Zobowiązał się do przeznaczenie na inwestycje w produkcję amunicji do 2 mld zł z budżetu państwa oraz do zamówienia 800 tys. sztuk amunicji na kwotę 12 mld zł.

Czytaj też:

Produkcja F-35 wznowiona. Pentagon wyjaśnił zagadkę chińskich elementów silnika i jego wadCzytaj też:

Kulisy spotkania Morawieckiego z wiceprezydent USA. „Była przerażona zachowaniem Macrona”