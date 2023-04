Zakaz przewozu produktów rolnych z Ukrainy. Minister rozwoju o naruszeniach

15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski – m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

Minister rozwoju: żaden transport ze zbożem nie przejechał przez granicę

Minister Waldemar Buda zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem, że zakaz jest respektowany.

– Żaden transport od publikacji rozporządzenia w sprawie zakazu nie przejechał przez granicę. Jeśli ktoś ma informacje, że transport przejechał, proszę o kontakt. Co więcej, mam informacje, że transporty nie są kierowane na granicę. Wiadomość o zakazie dotarła do firm nadających zboże, więc nie wysyłają samochodów i towar nie zalega w kolejkach – powiedział minister rozwoju w „Sygnałach dnia”.

Szef resortu został zapytany, czy na pewno nie ma ryzyka, że ukraińskie zboże mimo wszystko wjedzie na teren Polski – ale z innego kraju. Przyznał, że nie można tego wykluczyć, bo rynek unijny ma charakter jednolity, więc towary, które zgodnie z prawem jednego kraju wjadą na jego teren, mogą swobodnie przekraczać granice wewnętrzne.

Jego zdaniem nie będzie to jednak opłacalne, bo będzie się wiązało z koniecznością nadłożenia przez takich przewoźników kilometrów – a do tej pory to bliskość obu krajów była jednym z powodów, dla których tak ogromne ilości zboża wjeżdżały na teren Polski.

Ukraińskie zboże w Polsce. Dziś kolejne rozmowy ze stroną ukraińską

Rozporządzenie wprowadzające zakaz nie rozwiązuje problemu zboża, które miało tylko przejeżdżać przez Polskę, a ostatecznie zostało w naszych magazynach. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w rozmowie z PAP zapowiedział, że w poniedziałek będą kontynuowane rozmowy ze stroną ukraińską na temat tego zakazu i dalszej pomocy naszemu sąsiadowi walczącemu z rosyjską agresją.



Telus podkreślił, że od chwili, gdy przyjął odpowiedzialność za sprawy rolnictwa w kraju, zdecydował, iż każdy towar, który trafia na granicę ukraińsko-polską, jest nie tylko kontrolowany, ale też badany.



- Nakazałem, by każdy towar wchodzący na granicę Polski był nie tylko kontrolowany pod względem dokumentów, ale też, by pobierano próbki i badano, co wjeżdża do Polski. I tak było do soboty, gdy minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w uzgodnieniu z ministrami finansów i rolnictwa wydał rozporządzenie, które zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński – o czasowym zakazie wwozu wymienionych w rozporządzeniu towarów – powiedział Telus.

Telus: Ukraińskie zboże nie będzie płynąć do Polski