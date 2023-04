Ceny złota blisko rekordu. Kryzys pomaga inwestorom

W ciągu miesiąca, jaki minął od wybuchu kryzysu bankowego w USA, ceny złota na światowych rynkach skoczyły z 1815 do ponad 2 tys. dolarów za uncję. W połowie kwietnia za jedną uncję złota płacono już 2032 dolary, a to już bardzo blisko do rekordu z sierpnia 2020 roku, kiedy to złoto kosztowało 2077 dolarów za uncję.

Kryzys bankowy umacnia złoto

Złoto jest uważane za zabezpieczenie przed inflacją i niepewnością gospodarczą, ale wyższe stopy procentowe osłabiają atrakcyjność nierentownego kruszcu.

Zdaniem analityków wzrost cen złota to efekt kryzysu bankowego w USA. Jak pisze portal Bankier.pl, na początku marca prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej zapowiadał powrót do cyklu podwyżek stóp proc. o 50 punktów bazowych, by zdusić wysoki poziom inflacji bazowej.

Jednak po upadku Sillicon Valley Banku fed podjął decyzję o podniesieniu stóp o jedynie 25 pkt bazowych. Zasugerowano też, że cykl podwyżek się kończy. Rynek spodziewa się wręcz, że niedługo nastąpią obniżki. Cięcie stóp procentowych przy wysokiej inflacji oznaczałoby, że stopy realne mogą spaść w okolice zera, co osłabiłoby dolara i podwyższyło ceny złota w relacji do amerykańskiej waluty.

„Złoto pozostanie wspierane, jeśli inwestorzy pozostaną w przekonaniu, że blizny po kryzysie bankowym doprowadzą do zaostrzenia warunków kredytowych” – powiedział Craig Erlam, starszy analityk rynku w OANDA, cytowany przez agencję Reutera.

Ceny złota w Polsce

Złoto zyskuje na wartości nie tylko na rynkach światowych, ale także w Polsce. Przez ostatnie pięć lat każdy rok kruszec kończył na plusie, a od początku roku złoto zdrożało już o 6 proc.

Od początku roku 2018 ceny złota w Polsce wzrosły o aż 87 proc.

Czytaj też:

Kierowcy benzyniaków muszą coraz głębiej sięgać do portfeliCzytaj też:

Ropa naftowa pozostaje droga. Bitcoin znów poniżej 30 tys. dolarów