Pensje i zatrudnienie rosną. GUS podał najnowsze dane z przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w marcu br. wzrosło o 12,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,5 proc. w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny.

Pensje i zatrudnienie rosną

Jeszcze bardziej optymistycznie wygląda wzrost wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym. Przeciętna wypłata wzrosła o 6,3 proc. i wyniosła 7 508,34 zł.

Nieco gorzej w porównaniu z minionym miesiącem wygląda jednak zatrudnienie. W przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło ono o 0,1 proc. i wyniosło 6 516,8 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,5 proc. wzrostu w ujęciu rocznym w przypadku płac i 0,6 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Polacy nie poszli po podwyżki

Co ciekawe, mimo tego, że średnie wynagrodzenia rosną, to nie dzieje się tak ze względu na to, że pracownicy zgłosili się po podwyżki. Jak wynika z badania Panelu Ariadna, przeprowadzonego na zlecenie Wprost.pl, zrobiła to bardzo niewielka część z Polaków.

Na nasze pytanie "Czy w związku z wysoką inflacją wnioskowałeś o podwyżkę wynagrodzenia u swojego pracodawcy?" odpowiedzi były dość zaskakujące. Aż 71 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "nie". Po podwyżki do przełożonego poszedł tylko co trzeci Polak (29 proc.).

Czy w związku z wysoką inflacją wnioskowałeś o podwyżkę wynagrodzenia u swojego pracodawcy?

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla Wprost w dniach 14 -17 kwietnia 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1036 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

