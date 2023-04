Upadłość konsumencka. Nie na takie informacje mieliśmy nadzieję

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. sądy wydały5 352 decyzje dotyczące upadłości konsumenckich. Jest to nie tylko rekord, jeśli weźmiemy pod wyniki kwartalne od początku 2021 r. (dotychczas należał on do stycznia, lutego i marca 2021 r. – 4 854 decyzje). To także pierwszy raz, kiedy w jednym kwartale ogłoszono więcej niż 5 000 osobistych bankructw – donosi wywiadownia gospodarcza MGBI.

Wzrasta liczba upadłości konsumenckich

5 352 upadłości w I kwartale 2023 r. oznacza wzrost o 17,4 proc. względem ostatnich trzech miesięcy 2022 r. oraz o aż 51,2 proc. względem analogicznego okresu ub. r.

Pozytywnie nie nastraja również liczba złożonych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: w I kwartale 2023 r. było ich bowiem 5 729. Oznacza to wzrost zarówno w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 r. (o 17 proc.), jak i do analogicznego okresu ub. r. (o 7 proc.).

Od kwietnia do grudnia 2022 r. liczba wniosków w tej sprawie utrzymywała się na stałym poziomie, ani razu nie przekraczając granicy 5 000 na kwartał.

Upadłość firm w I kwartale 2023 roku

A jak wygląda to po stronie upadłości firm? W I kwartale 2023 r. sądy zdecydowały o ogłoszeniu upadłości 106 firm. Oznacza to wzrost w porównaniu do trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku. Wówczas doszło do upadłości 91 podmiotów, a więc mamy do czynienia ze wzrostem o 16,5 proc.

Niemal identyczny trend można dostrzec, porównując I kwartał bieżącego roku do analogicznego okresu rok wcześniej. Wówczas sądy zdecydowały o 90 upadłościach.

