Laptopy do 1000 zł. Tylko na taki sprzęt jest w Rosji popyt

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż laptopów w Rosji spadła o prawie jedną czwartą, a sprzedaż komputerów stacjonarnych spadła o 6 proc. rok do roku. W ujęciu finansowym oba segmenty spadły o ponad 30 proc.

Laptopy i komputery. Najmniej sprzedają producenci, którzy zbojkotowali rosyjski rynek

Raport o sprzedaży komputerów powstał w oparciu o dane dostarczone przez sprzedawców detalicznych. I tak sklep Holodilnik.ru poinformował, że w ciągu roku sprzedał o 20 proc. laptopów mniej niż przed tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Najbardziej spadła sprzedaż urządzeń producentów, którzy wycofali się z Rosji, takich jak HP (spadek sprzedaży o 74 proc.), Acer (o 62 proc.), Dell (o 75 proc.), Apple (o 34 proc.) itp.

Wzrost odnotowały za to urządzenia produkowane przez firmy z Rosji i Chin. Haier sprzedał o 23 proc. urządzeń więcej niż rok wcześniej, tajwański Gigabyte zwiększył sprzedaż o 42 proc., ale szampana mogą otwierać przede wszystkim ThundeRobot i Chuwi – sprzedaż wzrosła o 100 proc.

Jak na tym tle wypadłą sprzedaż komputerów stacjonarnych? Tu zjazd jest mniejszy, wyniósł 6 proc. W ujęciu finansowym ten segment rynku spadł o 31 proc. do 12,1 mld rubli. Najbardziej spadła sprzedaż komputerów Lenovo, HP i Depo. Największy wzrost sprzedaży notuje rosyjska marka iRU, której udało się zwiększyć swój jednostkowy udział do 20 proc. (15 proc. rok wcześniej). F+ tech-Marvel potwierdził poprawę pozycji rosyjskich marek w segmencie komputerowym. Oprócz iRU rośnie sprzedaż urządzeń Ardor Gaming i Rombica.

Jako takim zainteresowaniem cieszą się urządzenia warte do 1000 zł

Popyt na urządzenia zaczął spadać jesienią 2022 roku. Jeśli już Rosjanie kupują laptopy i komputery stacjonarne, to wybierają urządzenia z niższej półki cenowej. Na przykład popyt na komputery PC w cenie do 18 tys. rubli (przy dzisiejszym kursie to około 930 zł) wzrósł o 84 proc. w ciągu roku. O 33 proc. spadł popyt na urządzenia w cenie 50 – 150 tys. rubli. Według Holodilnik.ru podobna sytuacja występuje w segmencie laptopów: w raportowanym okresie największą popularnością cieszyły się urządzenia kosztujące 17-20 tysięcy rubli.

