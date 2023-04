Wsparcie dla rolników. Powstanie specjalny fundusz

– W przypadku gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje produkty rolne, będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy na potrzeby rekompensat – powiedzial wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podczas konferencji, na której przedstawiał dwa projekty ustaw, mające chronić rolników.

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Projekt ustawy powołującej Fundusz Wsparcia Rolnictwa ma chronić rolników, którzy sprzedali swoje produkty, ale nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości kupującego.

„Odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest także możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo, iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Fundusz będzie zasilany z wpłat pobieranych od podmiotów skupujących produkty rolne. Wysokość tych wpłat będzie wynosić 0,25 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych

Łatwiej o budowę biogazowni

Drugim projektem, procedowanym przez rząd, są przepisy ułatwiające budowę i prowadzenie biogazowni. – Biogazownie to jest forma zaopatrywania w energię przez 90 proc. roku, jest to najbardziej efektywna forma. W tej chwili wytwarzamy 155 megawatów, a możliwości produkcji substratów na naszym rynku sięgają wręcz 2 tys. megawatów. W tej chwili trwa dyskusja, strona społeczna podnosi wykorzystanie zapasów bieżących. Te projekty będą dalej procedowane tak, by mogły stanąć na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Według projektu ustawy łatwiejsze i sprawniejsze mają być postępowania o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci.

Obydwie ustawy mają trafić pod obrady Sejmu na specjalnym, dodatkowym posiedzeniu, które zaplanowano na 9 maja.

Kryzys zbożowy

W poniedziałek minister rolnictwa Robert Telus spotkał się z delegacjami krajów przyfrontowych, które poniosły koszty napływu towarów z Ukrainy. We wtorek je prezentował na spotkaniu z Valdisem Dobrovskisem, unijnym komisarzem do spraw handlu.

– Pan minister będzie też podnosił kwestie związane z koszykiem towarów, które miałyby być objęte tzw. zakazem wwozu na teren krajów przyfrontowych a miałyby być tranzytowane do portów i za granicę – powiedział wiceminister Romanowski.

