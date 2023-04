Bezrobocie w marcu. GUS podał dane

Główny Urząd Statystyczny podał w środę dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. – Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2023 r. wyniosła 5,4 proc. i była niższa niż w lutym 2023 r. (5,5 proc.) – czytamy w komunikacie GUS.

Bezrobocie w marcu. GUS potwierdza spadek

Z danych przestawionych przez Urząd wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w minionym miesiącu 846,9 tys. wobec 864,8 tys. osób miesiąc wcześniej.

Dane GUS są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Resort podał na początku kwietnia, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca br. wyniosła 5,4 proc To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w lutym br. i o 0,4 pkt. proc. mniej niż w końcu marca ubiegłego roku. Ministerstwo poinformowało również, że w marcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,7 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

– Powoli przechodzimy okres zimowy, który jest najtrudniejszy na rynku pracy. W tej chwili pojawiają się nowe oferty pracy, choć z drugiej są też zgłoszenia zwolnień grupowych, jeszcze nie dużo, ale też się pojawiają – tak powyższe dane komentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Najlepiej w Wielkopolsce

Najniższym bezrobociem może się poszczycić Wielkopolska (3,2 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano natomiast w woj. warmińsko-mazurskim – 9,2 proc.

W ustawie budżetowej na 2023 r. założono wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4 proc. na koniec 2023 r.

