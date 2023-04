Lotnisko w Radomiu: reaktywacja. Dziś odleci pierwszy samolot. Czy jest taniej niż z Warszawy?

Dziś wieczorem na lotnisku w Radoniu wyląduje, po kilkuletniej przerwie, pierwszy samolot pasażerski. Jutro z kolei pasażerowie będą mogli odlecieć do stolicy Francji. Wcześniej jednak uroczystego otwarcia portu lotniczego dokona premier Mateusz Morawiecki.

Lotnisko w Radomiu może obsłużyć 1 mln pasażerów rocznie

Ponowne uruchomienie lotniska zostało poprzedzone przez trzydniowe testy pasażerskie, w których uczestniczyło ponad 1000 osób, w tym służby lotniskowe i państwowe. Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych (PPL) Anna Dermont powiedziała, że dowiodły one, że „lotnisko Warszawa-Radom jest w stu procentach gotowe na przyjęcie pierwszych pasażerów”.

Według PPL terminal będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, ale przepustowość można zwiększyć nawet do ponad 3 mln osób rocznie.

Dokąd pasażerowie polecą z Radomia?

Na korzystanie z nowego-starego lotniska nie zdecydował się żaden tani przewoźnik. „Na razie nie zaoferowaliśmy lotów z Radomia, ponieważ jest to wciąż rozwijający się rynek, a Wizzair wciąż nie widzi możliwości rozwoju na tym lotnisku” – powiedział kilkanaście tygodni temu prezes Wizzair.

Ryanair na razie nie jest zainteresowany tworzeniem oferty dla Radomia, alew rozmowie z portalem Fly4Free Michael O’Leary, szef przewoźnika, powiedział, że zaproponował Polskim Portom Lotniczym, że może uruchomić 1-2 trasy z Radomia, „jeśli tyko oni odblokują rozbudowę Modlina”.

Pasażerowie mogą korzystać z rejsów organizowanych przez LOT: do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Ponadto z lotniska korzystać będą biura podróży. Czarterowe samoloty dowiozą turystów m.in. do Antalyi, Burgas, ale też Warny i Tirany. To nie musi być ostateczna lista, jeśli bliżej wakacji biura podróży uznają, że warto ją rozszerzyć, to lotnisko zaproponuje kolejne loty czarterowe.

Inauguracja siatki połączeń rozpoczęła się od falstartu, bo LOT wycofał się z kilku zapowiedzianych tras. 7 kwietnia poinformowano, że nie będzie jednak lotów do Kopenhagi. Z danych LOT wynikało, że sprzedaż biletów na połączenie Radom-Kopenhaga nie była zbyt duża. Ostatnio w szczytowym sezonie letnim zmniejszano częstotliwość takich połączeń z 3 do 1 tygodniowo. Po regularnych zmianach w tym roku ogłoszono całkowitą rezygnację z tego lotu.

Bilety z Radomia tańsze niż z Warszawy

Czy LOT chce zachęcić pasażerów do latania z Radomia i w związku z tym oferuje promocyjne ceny? Za lot do Rzymu z Radomia (wylot w piątek 26 maja, powrót we wtorek 30 maja) zapłacimy, w najniższej taryfie economy, 1099 zł w obie strony. Lot w podobnym terminie (25 maja – 30 maja) z Lotniska Chopina jest dużo droższy, bo za bilet w jedną tylko stronę zapłacimy 1682 zł, a jeśli dodać do tego powrót, koszty przekroczą 3000 zł.

Radom wygrywa z Lotniskiem Chopina również na trasie do Paryża. Bilet na piątek 26 maja kosztuje 370 zł, ale jeśli ktoś jest elastyczny i może wylecieć w niedzielę, zapłaci za bilet tylko 190 zł. Za bilet powrotny w czwartek 1 czerwca zapłacimy 340 zł. Podobna trasa, ale ze stołecznego lotniska, pod koniec maja, to wydatek ok. 1400 zł.

Czy to oznacza, że Lotnisku Chopina wyrosła w odległości 100 km potężna konkurencja? Na tę chwilę oferta Radomia jest godna uwagi – tym bardziej że do 15 maja przejazdy specjalnym autobusem do Warszawy będą bezpłatne. Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń lotniska Warszawa-Radom. Do połowy maja darmowy będzie także parking na lotnisku w Radomiu.

Trzeba jednak pamiętać, że promocje mogą wynikać z tego, że państwowy LOT przekonać pasażerów do latania z Radomia i sztucznie obniża ceny (jak inaczej wyjaśnić, że są nawet trzykrotnie tańsze niż z Warszawy?). Ceny w przyszłości będą uzależnione od zainteresowania usługami lotniska. Już raz w historii portu lotniczego zdarzyło się przecież, że było ono tak śladowe, że jedyny rozsądnym rozwiązaniem było zamknięcie portu.

