Są dane o inflacji za kwiecień. Czy jest zapowiedziany spadek?

To na razie szybki odczyt, pełne dane za kwiecień poznamy w maju. Z posiadanych przez GUS danych wynika, że ceny towarów i usług wzrosły o 14,7 proc. Dla porównania: w marcu inflacja wyniosła 16,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,1 proc. i usług – o 13,3 proc.).

Widać zatem, że wzrost cen z miesiąca na miesiąc spowalnia. Nie daje to jednak wielu powodów do radości. Po pierwsze, inflacja wciąż jest na poziomie dwucyfrowym i dojdzie do jednocyfrowego najprawdopodobniej dopiero pod koniec roku. Po drugie, spadek inflacji nie jest tożsamy ze spadkiem cen w sklepach. Wskaźnik mówi nam jedynie, że podwyżki w sklepach hamują, a wiec ceny rosną wolniej. Ale rosną nadal.

Co o spadku inflacji mówią ekonomiści?

Ekonomiści Goldman Sachs pisali kilka dni temu, że za spadek inflacji odpowiadać ponownie będą sprzyjające efekty bazy (żywność, energia dla gosp. domowych). „Uważamy, że spadki inflacji będą kontynuowane w II i III kw., a główny wskaźnik CPI potencjalnie może pod koniec roku powrócić na jednocyfrowe poziomy. W kontraście do tego szczegóły dotychczasowych tegorocznych odczytów wskazywały na relatywnie obraz inflacji bazowej (...)” – pisali w zapowiedzi do komunikatu GUS ekonomiści Goldman Sachs.

„Inflacja w kwietniu uplasowała się poniżej oczekiwań: 14,7 proc. Bez niespodzianek odbyło się w przypadku cen paliw i energii (lekkie minusy m/m). Ciekawostką jest wyhamowanie wzrostów cen żywności. +0,5 proc. m/m to już niemal. Inflację bazową szacujemy na 12,2 proc”. – napisali, już po opublikowaniu komunikatu, ekonomiści mBanku.

Inflacja w kwietniu 2023 roku W jakim tempie rosły ceny produktów i usług?

Według szybkiego szacunku ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 23,5 proc., a w stosunku do marca 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,7 proc. w ujęciu rocznym i 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.



Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 0,1 proc. rok do roku i 1,2 proc. miesiąc do miesiąca.



Inflacja. Co może przynieść maj?

Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), inflacja konsumencka obniży się o 1 pp., za to bazowa wciąż pozostanie wysoka.

„Szacujemy, że w maju inflacja spadnie o kolejny punkt procentowy, ale głównie obniży się tempo wzrostu cen żywności. Większość kategorii dóbr i usług, które tworzą inflacje bazową pozostaje na najwyższych poziomach od 2000 r., a perspektywy na wyraźną zmianę trendu są nikłe” – napisali na Twitterze.

