Tak wygląda rezydencja z „Sukcesji”. Kosztowała fortunę

Choć serial „Sukcesja” rozgrywa się w luksusowych wnętrzach, rezydencja w Los Angeles, w której na początku finałowego sezonu spotykają się członkowie rodzin głównych bohaterów, robi szczególne wrażenie. Posiadłość dwa lata temu kupił 26 miliarder, który zapłacił za nią 83 miliony dolarów.

Luksusowa rezydencja

Rezydencja, o której mowa, to San Onofre. Posiadłość położona jest na jednym ze wzgórz w Los Angeles. Jak podaje „Robb Report”, fasada domu stylizowana jest na kształt żaglowca, a elewację wykonano z betonu imitującego naturalne drewno.

Rezydencja ma 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni, sześć sypialni i aż 18 łazienek. Wewnątrz znajduje się m.in. kilka basenów, bar, piwniczka z winem, oraz kino plenerowe.

Penthouse na sprzedaż

San Onofre to niejedyna luksusowa nieruchomość, znana z hitu HBO. W kwietniu na sprzedaż trafił luksusowy apartament, w którym mieszkał Kendall Roy, bohater grany przez Jeremy'ego Stronga.

Trzypoziomowy, obejmujący trzy najwyższe piętra wieżowca na 180 East 88th Street w Carnegie Hall, wyróżnia się jako "najwyższa rezydencja na Upper East Side" w Nowym Jorku. Apartament ma pięć sypialni i sześć łazienek, kilka tarasów, w tym dostęp do tego głównego – na dachu wieżowca.

Budynek powstał w 2021 roku, jednak był inspirowany przedwojenną architekturą. Fasada budynku wykonana jest z 600 tys. ręcznie robionych cegieł, importowanych z Danii. Ma złocone akcenty i robiące wrażenie masywne łuki. W sumie wieżowiec ma osiem pięter, a jego mieszkańcy mają dostęp do winiarni, studia jogi, boiska do piłki nożnej, pokoju zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki, prywatnej restauracji i holu ze sklepami.

