Orły „Wprost” rozdane. Nagrodziliśmy wybitne firmy i postacie woj. wielkopolskiego

Orły „Wprost” to nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Symbolem wyróżnienia jest statuetka z symbolem Orła Białego. Jest to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść biało-czerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.

„Orzeł i Wielkopolska są nierozerwalne”

– Tegoroczna, siódma edycja, poświęcona jest innowacjom, które są kołem napędowym gospodarki. Laureatom życzę dalszych sukcesów we wdrażaniu innowacji w swoich przedsiębiorstwach i samorządach – powiedziała Marzena Zielińska, prezes zarządu, przewodnicząca kapituły Orłów „Wprost”.

– Orzeł i Wielkopolska są nierozerwalne. Orzeł występuje przecież w godle województwa. Dziś te Orły trafią do osobowości, które z jednej strony integrują środowiska, nadają ton działaniom lokalnych społeczności. Działają w dziedzinie gospodarki, ale także pomocy i realizacji różnych funkcji społecznych – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

– W Wielkopolsce takich osobowości nigdy nie brakowało. To Jan Henryk Dąbrowski, Staszic, Hipolit Cegielski. Można tak wymieniać bardzo długo – dodał szef resortu zdrowia.

– To dla mnie możliwość spotkania się z osobami wyjątkowymi. Już w zeszłym roku z dużą satysfakcją obserwowałem, że osoby charakteryzujące się poznańską skromnością, nieco zakłopotane, tę nagrodę odbierały. W tym roku lista laureatów zrobiła na mnie wrażenie. Ta lista ma nieco inną charakterystykę, niż w zeszłym roku. W tym roku jest ona nieco bardziej zbalansowana. Jest nadal dużo osób, które charakteryzują się poznańską mozolną pracą, ale są też takie, które w sposób przebojowy wzbiły się na wyżyny – powiedział minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk

– Od 3 lat świat stawia przed nami wiele wyzwań związanych z pandemią i wojną. To taka polska specjalność, że w trudnych czasach potrafimy się zmobilizować i ciężko pracować – powiedział dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Robert Jakubik, odczytując list od ministra Grzegorza Pudy.

Przedsiębiorstwo Regionu

W kategorii „Przedsiębiorstwo regionu” nagrodę odebrała firma BeRoTu Sp. z o.o. Nagrodę odebrali współwłaściciel, prezes zarządu Andrzej Roszkowski oraz współwłaściciel Marcin Turek.

– Dziękuję naszym pracownikom, których mamy ponad 1000, miło, że efekty ich pracy zostały docenione – powiedzieli przedstawiciele firmy.

Samorządowiec regionu

Orła Wprost w kategorii „Samorządowiec regionu” z rąk ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka odebrała burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska.

– Mam przyjemność kierować niesamowitym zespołem ludzi, dzięki którym możemy rozwijać nasz mały Luboń. Przez ostatnie siedem lat pozyskaliśmy ponad 70 mln zł środków zewnętrznych, w tym w większości krajowych – powiedziała Małgorzata Machalska.

Drugą osobą, która otrzymała statuetkę w tej kategorii, był zastępca burmistrza Margonina i dyrektor Ośrodka Kultury Łukasz Malczewski.

– Ta nagroda jest wyrazem docenienia całego samorządu północnej Małopolski. Tego samorządu, który nie politykuje, tylko wykonuje swoje działania, bo do tego został powołany, Nam się udało aktywizować dziewięć tysięcy seniorów. Wielkopolska to nie tylko Poznań. Wielkopolska to też małe miasteczka i wioski. Tak właśnie rozumiem tę nagrodę i ten sukces – powiedział Łukasz Malczewski.

Osobowość regionu

Orły Wprost przyznawane są nie tylko firmom i samorządowcom, ale także postaciom, które w znaczący sposób wyróżniły się swoją działalnością i postawą w danym regionie. W tym przypadku historia jest niezwykła. „Osobowością regionu” woj. wielkopolskiego został Marcin Oleksy, ampfutbolista, zdobywaca bramki roku w FIFA Puskás Award.

– To kolejny przykład, który pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na to zapracowało całe środowisko ampfutbolowe, bo sam bym do tego nie doszedł. Mam nadzieję, że ten gol, to nie będzie ostatni mój wybryk dla Wielkopolski. Miałem okazję odejść z Warty Poznań, ale to miasto przysporzyło mi zbyt wiele radości – powiedział Marcin Oleksy.

Promotor Kultury i Nauki

Statuetka z wizerunkiem Orła Białego trafiła także do Promotora Kultury i Nauki. Kapituła przyznała ją prorektorowi ds. kadr i rozwoju Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczącemu komitetu nauk politycznych Polskiej Akademii Nauk Prof. Tadeuszowi Wallasowi.

– Staram się budować Wielkopolskę lokalną. Mamy swoje filie w Pile, Gnieźnie, Kaliszu. To miasta, które mają przed sobą ciekawą przyszłość, z której korzystać będą nie tylko mieszkańcy Poznania – powiedział prof. Tadeuszowi Wallasowi.

Działalność społeczna

Kapituła „Wprost” docenia także postaci, które w pędzie dzisiejszego świata nie zapominają o kwestiach najważniejszych, czyli pomocy drugiemu człowiekowi. W kategorii „Działalność społeczna” nagrodę z rąk ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odebrała prezes Fundacji Złotowianka, wydawca tygodnika „Aktualności Lokalne” Angelika Leszczyńska.

– Odbieram to, jako uhonorowanie tego, co robi nasza fundacja. Mam to szczęście, że otaczają mnie ludzie, którym się chce. W chwilach trudnych, których nie brakuje, będę patrzeć na tego orła, aby dodawał mi sił – powiedziała Angelika Leszczyńska.

Ochrona zdrowia

Kolejny laureat również doskonale wpisuje się w kryteria poprzedniej kategorii, ale dodatkowo robi to w bardzo konkretny i niezwykle potrzebny sposób. W kategorii „Ochrona zdrowia” statuetkę otrzymał Klub Honorowych Dawców Krwi KWP Poznań Policyjni Krewniacy. Nagrodę odebrał szef klubu Michał Królikowski.

– To, co robimy, robimy charytatywnie. Na co dzień wykonujemy ciężką policyjną służbę. Kilka lat temu pomyślałem, że warto pomagać także w inny sposób. W tej chwili na terenie województwa jest prawie 550 osób, które każdego miesiąca oddaje krew. To setki litrów krwi rocznie – powiedział Michał Królikowski.

Menedżer w ochronie zdrowia

Orły „Wprost” trafiają także w ręce tych, którzy na ochronę zdrowia patrzą nie tylko, jako na niesienie pomocy potrzebującym, ale także jako obszar, którym trzeba umiejętnie zarządzać. W kategorii „Menedżer w ochronie zdrowia” statuetkę otrzymał dyrektor Szpitala Powiatowego w Szamotułach oraz prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali Remigiusz Pawelczak.

– Nasz szpital cechuje się pewną innowacyjnością. We wrześniu ubiegłego roku stworzyliśmy program leczenia stopy cukrzycowej. Dzięki temu kilkudziesięciu osobom udało się uratować kończynę. Ci ludzie nie są kalekami i wracają na rynek pracy – powiedział Remigiusz Pawelczak.

Promocja zdrowia

O zdrowie trzeba nie tylko dbać, czy je leczyć. Zdrowy tryb życia i pomoc innym należy także promować w społeczeństwie. Kategoria „Promocja zdrowia” nagradza tych, którzy właśnie zaszczepiają zdrowe nawyki wśród obywateli. Laureatem została Drużyna Szpiku, Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”. Nagrodę odebrał koordynator projektu Piotr Szukała.

– Szkoda, że tej nagrody nie da się podzielić na wszystkich wolontariuszy, bo Drużyna Szpiku to grupa ludzi, która działa już od 15 lat. Zaczynaliśmy od małej grupy, a teraz jest nas już ponad 1000 – powiedział Piotr Szukała.

Nauka

W kategorii nauka kapituła Orłów „Wprost” przyznała nagrodę prof. dr hab. Andrzejowi Tykarskiemu, rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nagrodę odebrał prof. dr hab. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

– Razem z panem rektorem nie boimy się innowacji, nowości i wyzwań. Czasem dążymy do wyznaczonych celów z uporem. Robimy tak, bo w nasze DNA jest wdrukowana Biało-czerwona – powiedział dr Michał Nowicki.

Lider regionu

Nieodzowną częścią gal Orłów „Wprost” jest nagrodzenie „Lidera regionu”. W województwie wielkopolskim został nim członek rady miejskiej w Swarzędzu Szymon Kurpisz.

– Zaczynając swoją przygodę z samorządem, pomyślałem, że spróbuję tak jak w życiu – na pełen gwizdek, z zaangażowaniem i głową pełną pomysłów. Nie sądziłem, że ten plan zaprowadzi mnie tak daleko – powiedział Szymon Kurpisz.

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna to jedna z najbardziej godnych uznania form działalności, które można robić, aby budować lepsze społeczeństwo. Osoby, które poświęcają się dla innych to rzadkość, dlatego warto je nagradzać. Laureatkami Orła „Wprost” są Siostry Serafitki. Nagrodę odebrały przełożona Prowincji Poznańskiej s. Sebastiana Marta Wróblewska oraz dyrektorka Domu Pomocy Społecznej s. Cecylia Barbara Belchnerowska.

– Jesteśmy trochę onieśmielone i zaskoczone, gdyż na co dzień pracujemy nie przy świetle reflektorów, a raczej w ukryciu. Jesteśmy grupą odważnych kobiet. Dziękuję, że zauważono naszą pracę – powiedziała s. Sebastiana Marta Wróblewska.

Innowacje w regionie

Innowacje stały się słowem bardzo popularnym, ale ma to swoją przyczynę. To właśnie one są motorem napędowym gospodarek, które chcą konkurować swoim potencjałem i kreatywnością. „Wprost” nagradza firmy, które działają właśnie z myślą o innowacyjności. Laureatem nagrody jest spółka POLREGIO S.A. Nagrodę odebrał p.o. prezesa zarządu, dyrektora generalnego Adam Pawlik.

– Kiedy dwa lata temu zespół handlowy spółki usiadł, pomyśleliśmy, że potrzebujemy nowego narzędzia sprzedażowego, które będzia miało różne funkcjonalności. Po wielu godzinach stwierdziliśmy, że gdy połączymy funkcję automatu biletowego i tradycyjnej kasy, to osiągniemy to, czego szukamy. Od 19 kwietnia wideomat nabył nowych cech. Sprzedaje niemal wszystkie bilety wszystkich przewoźników. Tego właśnie oczekują nasi pasażerowie – powiedział Adam Pawlik.

Biznes odpowiedzialny społecznie

Od wielu lat na prowadzenie działalności biznesowej patrzy się już nie tylko przez pryzmat zysku, ale także wpływu na środowisko, czy społeczność lokalną. Firmy, które działają w zgodzie z zasadami CSR, warto doceniać. W kategorii „Biznes odpowiedzialny społecznie” nagrodę otrzymała spółka ALMAR Sp. z o.o. Statuetkę odebrali prezes Aneta Ziopaja i wiceprezes Paweł Ziopaja.

– Jako człowiek głębokiej wiary jestem przekonany, że obdarzono nas talentem i ten talent wykorzystujemy. Dzielimy się nim też z innymi, co przynosi nam coraz lepsze efekty – powiedział Paweł Ziopaja.

Promocja historii

Aby móc się rozwijać jako kraj i jako społeczeństwo trzeba pamiętać jednak również o przeszłości i wyciągać z niej lekcję. Do tego potrzebna jest wiedza historyczna. W kategorii „Promocja historii” nagrodę otrzymał Piotr Grzelczak.

– Jako czytelnik tygodnika Wprost, a potem badacz tygodnika Wprost z lat 80., jestem bardzo zaskoczony. Najważniejsze, czego potrzebujemy to czas – powiedział Piotr Grzelczak.

Zaangażowanie międzynarodowe

Rozwój regionu to jednak nie tylko działanie na miejscu. Często jest to także promowanie go i sławienie za granicą. W kategorii „Zaangażowanie międzynarodowe” nagrodę odebrał dr hab. Janusz Czebreszuk, prof. UAM, Założyciel Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach.

– Ta nagroda jest efektem pracy całego grona naukowców, wszystkich profesorów, doktorów i doktorantów – powiedział syn nagrodzonego, który odebrał nagrodę w jego imieniu.

Kultura i sztuka

Niektórzy urodzili się, by zostać naukowcami, inni mają smykałkę do biznesu, a jeszcze inni rodzą się z talentem do sztuki. W przypadku naszego laureata dar ten był przez lata wykorzystywany na scenach w Polsce i za granicą. Statuetkę w kategorii „Kultura i sztuka” otrzymał Zespół Lombard. Odebrali ją Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak.

– To nagroda, która znaczy dla nas bardzo wiele. Kapituła doceniła naszą pracę na rzecz promowania Solidarności. Trudno jest być artystą, w tym kraju, gdy idzie się w zgodzie z tradycją i jest się dumnym z bycia Polakiem – powiedziała Marta Cugier.

Wydarzenie roku

Rozpoznawalność regiony nie rodzi się sama, trzeba o nią dbać, a sam region promować. Tak właśnie robią laureaci kategorii „Wydarzenie roku”. W województwie wielkopolskim nagrodę otrzymał Poznański Kongres Gospodarczy, a odebrał ją fundator Instytutu Poznańskiego Jan Zujewicz.

– Wolumeny, które były charakterystyką pierwszej edycji naszego kongresu świadczą o tym, że był on sukcesem i faktycznie zaistniał – powiedział Jan Zujewicz.

Lokalna Firma Rodzinna

W świecie biznesu jest miejsce nie tylko dla wielkich korporacji i spółek giełdowych. Bardzo ważną jego częścią są lokalne firmy, które najlepiej wpisują się w społeczności. W kategorii „Lokalna Firma Rodzinna” nagroda trafiła do firmy Bloch Optyk. Statuetkę odebrał właściciel Wieńczysław Bloch.

– Od 1995 roku działamy na lokalnym rynku z myślą o wszystkich poznaniakach, cieszymy się, że nasza praca została doceniona – powiedziała Natalia Bloch, córka właściciela firmy.

Innowacyjni w rolnictwie

Kluczową częścią polskiej gospodarki jest rolnictwo. Od lat przechodzi ono jednak duże zmiany i często nie jest już tym, z czym jeszcze niedawno się kojarzyło. W kategorii „Innowacyjni w rolnictwie” nagrodę zdobył Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu. Odebrał ją dyrektor dr Rafał Spachacz.

– Instytut jest jedyną taką placówką w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Naszą wizją jest służba pacjentom i prace na rzecz innowacyjności polskiego rolnictwa – powiedział Rafał Spachacz.

Lokalny Producent Żywności

Żywność najlepsza jest świeża i z pewnego źródła. Te dwa czynniki najłatwiej osiągnąć, gdy kupuje się ją u lokalnych dostawców. Jest to również dobry sposób na wsparcie rozwoju małych firm i budowanie społeczności. Nagrodę w kategorii „Lokalny Producent Żywności” otrzymały Markowe Sery Kozie – Dobre z natury! Statuetkę odebrali właściciele Ewa i Marek Turbańscy.

– Wytwarzanie zdrowej żywności jest w dzisiejszych czasach najważniejsze, bo nie zawsze dobrze się odżywiamy. Dziękujemy za zauważenie tak małej firmy z tak małej miejscowości – powiedział Marek Turbański.

