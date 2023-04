Iran konfiskuje tankowiec. To odwet na USA

Jak podaje agencja Reutera, Waszyngton przejął kontrolę nad ładunkiem ropy na pokładzie tankowca Suez Rajan z Wysp Marshalla po uzyskaniu wcześniejszego orzeczenia sądowego. Ostatnia zgłoszona pozycja tankowca znajdowała się w pobliżu południowej Afryki 22 kwietnia. W czwartek Marynarka Wojenna USA poinformowała, że Iran przechwycił tankowiec pływający pod banderą Wysp Marshalla w Zatoce Omańskiej.

Odwet Iranu

Według informatorów agencji, przejęcie statku przez irańską marynarkę wojenną to odwet za wcześniejszą konfiskatę ropy. Jak twierdzą pracownicy firmy Ambrey, zajmującej się bezpieczeństwem morskim, takie stytuacje zdarzały się już wcześniej, więc nie może być mowy o przypadku.

Irańska telewizja państwowa poinformowała w piątek, że tankowiec ignorował wezwania radiowe przez osiem godzin po kolizji z irańską łodzią, w wyniku której kilku członków załogi zostało rannych, a trzech zaginęło.

Stany Zjednoczone egzekwują sankcje

W zeszłym roku Stany Zjednoczone próbowały skonfiskować ładunek irańskiej ropy w pobliżu Grecji, co skłoniło Teheran do zajęcia dwóch greckich tankowców w Zatoce Perskiej. Grecki sąd najwyższy nakazał powrót ładunku do Iranu. Oba statki zostały później zwolnione.

W 2020 roku Waszyngton skonfiskował cztery ładunki irańskiego paliwa na pokładach obcych statków płynących do Wenezueli i przetransportował je z pomocą nieujawnionych zagranicznych partnerów na dwa inne statki, które następnie popłynęły do USA.

Sankcje na Iran

W ubiegłym tygodniu amerykański resort finansów ogłosił kolejny pakiet sankcji przeciwko Iranowi. Wymierzone są one w sieć irańskich podmiotów zaopatrujących wbrew dotychczasowym ograniczeniom irański przemysł zbrojeniowy i program budowy dronów.

Restrykcje objęły dyrektora irańskiej firmy elektronicznej PASNA, jej spółki-córki w Malezji i Iranie oraz cztery chińskie podmioty dostarczające komponenty elektroniczne do Iranu. Materiały te miały być używane na potrzeby produkcji irańskich dronów i rakiet.

