Rząd poradzi sobie z inflacją? Polacy w to nie wierzą

Jak wynika z badania SW Research dla „Rzeczpospolitej”, 67,6 proc. Polaków nie wierzy w skuteczność rządu, jeśli chodzi o walkę z inflacją. W sukces ekipy Mateusza Morawieckiego wierzy zaledwie 17,1 proc. respondentów. 15,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Młodzi nie wierzą w PiS

Jak wynika z przeprowadzonego badania, w sukces rządu PiS nie wierzą przede wszystkim młodzi Polacy, oraz osoby z wykształceniem wyższym.

"Trzy na cztery osoby w wieku do 24 lat nie wierzą, że obecny rząd poradzi sobie z wysoką inflacją. Takiego samego zdania jest 7 na 10 badanych (72 proc.) z wykształceniem wyższym. W opanowanie inflacji przez rząd wątpi czterech respondentów na pięciu z miast wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców i nieco mniejszy odsetek (78 proc.) osób z dochodem w przedziale między 4001 a 5000 zł netto" – skomentowała wyniki badania senior project manager w SW Research Justyna Sobczak.

Inflacja w Polsce

W piątek GUS podał najnowsze dane o inflacji za Kwiecień. Wynika z nich, że ceny towarów i usług wzrosły o 14,7 proc. Dla porównania: w marcu inflacja wyniosła 16,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,1 proc. i usług – o 13,3 proc.).

Widać zatem, że wzrost cen z miesiąca na miesiąc spowalnia. Nie daje to jednak wielu powodów do radości. Po pierwsze, inflacja wciąż jest na poziomie dwucyfrowym i dojdzie do jednocyfrowego najprawdopodobniej dopiero pod koniec roku. Po drugie, spadek inflacji nie jest tożsamy ze spadkiem cen w sklepach. Wskaźnik mówi nam jedynie, że podwyżki w sklepach hamują, a więc ceny rosną wolniej.

