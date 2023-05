Wielka Brytania. Ekonomiści psują zabawę i wyliczają koszty dnia wolnego po koronacji Karola III

Branża turystyczna nie może się doczekać najbliższej soboty, kiedy w związku z koronacją króla Karola III do Londynu przyjadą miliony turystów z kraju i zagranicy. W hotelach zameldują się co najmniej dzień wcześniej, a wiele osób planuje wykorzystać ten czas na dłuższe zwiedzanie miasta, słowem: miliony funtów wpadną do kas restauracji, taksówkarzy, hotelarzy i innych usługodawców, którzy mogą pomóc turystom spędzić miło czas.

Ekonomiści: przez dodatkowy dzień wolny gospodarka może stracić 0,7 pkt proc. PKB

W drogim i bez koronacji Londynie nie znajdziemy już noclegu w cenie poniżej 500 zł za noc. Wciąż można wynająć pokój w hotelu, cena dla dwóch osób za dwie noce to od 2 tys. zł w górę.

Jeśli jednak wierzyć wyliczeniom ekonomistów, koronacja może przynieść Wielkiej Brytanii straty. To dlatego, że Brytyjczycy otrzymali dodatkowy dzień wolny 8 maja (poniedziałek), by świętować to ważne wydarzenie długim weekendem. „Rzeczpospolita” informuje, że wydłużony weekend negatywnie wpłynie na gospodarkę. PKB może przez to stracić 0,7 pkt proc. „i zamiast przyspieszenia powrotu do wzrostu, pogłębi spadek”.

– Swoje wyliczenia opieramy na wynikach, jakie dały odczyty w czerwcu i wrześniu 2022 r., kiedy także pojawiły się dodatkowe dni wolne od pracy – przekazuje James Smith, ekonomista z ING Bank.

Poprzednie ceremonie królewskie też nie pozostały bez wpływu na PKB

Przez koronację ucierpieć ma przede wszystkim przemysł i budownictwo. Spadek o 0,1 proc. odnotowano też po trzecim kwartale 2022 r., gdy Brytyjczycy otrzymali dodatkowy dzień wolny ze względu na pogrzeb Elżbiety II.

W czerwcu 2002 r. PKP zmniejszyło się o 2,2, gdy obchodzono Złoty Jubileusz monarchini. Natomiast w czerwcu 2022 r. zmniejszył się o 0,7 proc., gdy świętowano Platynowy Jubileusz.

Cytowani przez „Rz” ekonomiści przewidują, że drugi kwartał tego roku brytyjska gospodarka zakończy na minusie.

