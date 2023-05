10 postulatów dla polityków. „Czas, aby zaczęli się z nami liczyć. Przedsiębiorcy to 14 proc. wyborców”

Dzisiejsza konferencja przedsiębiorców inauguruje akcję #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca. Jej organizatorzy przypominają, że w Polsce aktywnych jest ponad 2,5 mln przedsiębiorców indywidualnych, którzy zapewniają 12,8 mln miejsc pracy i wypracowują 75 proc. PKB, czyli 2,4 bln zł.

– Dlatego chcemy być bardziej słyszalni. Prawda jest taka, że policzyliśmy dane i okazało się, że przedsiębiorcy odgrywają bardzo dużą rolę w gospodarce. M. in. zatrudniamy 12,5 miliona pracowników, ponad 300 miliardów złotych przeznaczamy na inwestycje, ale co najważniejsze, możemy stanowić 14 procent czynnych wyborców. W związku z tym uważamy, że taka grupa powinna być reprezentowana. Wszystkie partie polityczne, szczególnie przed wyborami, kiedy tworzą programy wyborcze, powinny z nami zacząć rozmawiać o tym, co się w tej chwili nie dzieje – mówi „Wprost” Marek Kowalski.

Na razie bez partii przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zapowiadają, że chcą aktywizować elektorat przedsiębiorców, sami jednak nie zamierzają, przynajmniej na razie, próbować swoich sił na scenie politycznej.