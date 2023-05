RPP decyduje o stopach procentowych. Dziś ważne wieści dla kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej zakończy dziś dwudniowe posiedzenie decyzyjne. Około godziny 15.00 spodziewane jest m.in. ogłoszenie poziomu stóp procentowych, czyli kluczowa informacja dla kredytobiorców.

Stopy procentowe. Co zrobi RPP?

Mimo tego, że coraz częściej słychać głosy, że Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć obniżanie poziomu stóp procentowych, to majowe posiedzenie organu NBP najprawdopodobniej takiej decyzji jeszcze nie przyniesie.

Głównym argumentem zwolenników obniżenia stóp procentowych jest zwalniający wzrost inflacji. Odbicie od poziomu niemal 20 proc. sprawiło, że część komentatorów zaczęła snuć wizję pierwszych obniżek stóp procentowych. Do tego typu dywagacji odnieśli się analitycy mBank Rearch.

„Naszym zdaniem, debata o tym, czy inflacja na koniec roku będzie jednocyfrowa czy dwucyfrowa jest dziwaczna lub nawet wręcz szkodliwa” – napisali w felietonie analitycy mBanku. Zareagowali tak, gdy w debacie publicznej coraz częściej zaczęto mówić, że granica 10 proc. inflacji jest kluczowa dla RPP. Ich zdaniem nie jest.

„Diabeł tkwi w szczegółach. Gdyby do prowadzenia polityki pieniężnej wystarczały proste reguły (momentum zbliżające się do zera, zejście poniżej jakiejś liczby, itd.), to moglibyśmy powierzyć ją algorytmom, a nie specjalistom z zakresu finansów” – napisali ekonomiści, wskazując, że zmiana jednego wskaźnika nie może być podstawą do podejmowania tak ważnych decyzji.

Obniżki stóp procentowych nie będzie

Większość specjalistów jest zdania, że Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych w najbliższym czasie. Część ekspertów wskazuje na wątek polityczny. Według takich scenariuszy początek obniżek miałby się zacząć w wakacje, aby efekty były widoczne przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Należy jednak pamiętać, że oficjalnie Rada Polityki Pieniężnej jest organem bezpartyjnym.

Soboń: Jednocyfrowa inflacja pewnie już jesienią