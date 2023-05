Stopy procentowe w Polsce. Jest decyzja RPP

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium – jak poinformowano w komunikacie – postanowiło utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;



stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;



stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej;



stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Stopy procentowe bez zmian

To już ósma z rzędu decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Po raz ostatni Rada podniosła stopy procentowe we wrześniu ubiegłego roku po serii trwającej niemal rok podwyżek.

Dzisiejsza decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie była spodziewana przez ekspertów. – Nie oczekujemy zmiany stóp procentowych – mówiła cytowana przez Interię Urszula Kryńska, ekonomistka banku PKO BP.

– Zakładamy, że choć nie zostało to powiedziane wprost, RPP już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Choć to formalnie pauza, to naszym zdaniem jest to koniec podwyżek, zwłaszcza że mamy spadki inflacji, na które RPP tak bardzo czekała – dodała.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Kiedy można spodziewać się obniżek stóp procentowych? Prezes Narodowego Banku Polskiego, a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński w niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej wyraził nadzieję, że będzie to możliwe pod koniec tego roku, choć jak zastrzegł „nie jest to obietnica, bo wszystko będzie zależeć od kształtowania się (inflacji – red). CPI i PKB".

