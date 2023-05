Inflacja w Czechach hamuje. Takiego wyniku nie było od ponad roku

Według informacji podanych w czwartek przez czeski urząd statystyczny inflacja w kwietniu wyniosła w ujęciu rocznym 12,7 proc. To więcej niż spodziewali się ekonomiści, którzy szacowali, że wskaźnik będzie na poziomie 13,3 proc.

Inflacja w Czechach hamuje

Dla porównania w marcu inflacja wyniosła 15 proc. Widać więc wyraźnie, że inflacja hamuje. Ale jeszcze bardziej optymistycznie prezentują się dane w ujęciu miesięcznym.

Czeski urząd statystyczny odnotował spadek cen w ujęciu miesięcznym o 2 proc. Statystycy zwracają uwagę na ceny warzyw, które zmalały o 5 proc., oraz mleka i jaj, które w ujęciu miesięcznym spadły o aż 12 proc.

Inflacja w Polsce

Z podanych pod koniec kwietnia przez GUS danych wynika, że ceny towarów i usług wzrosły o 14,7 proc. Dla porównania: w marcu inflacja wyniosła 16,1 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,1 proc. i usług – o 13,3 proc.).

Widać zatem, że wzrost cen z miesiąca na miesiąc spowalnia. Nie daje to jednak wielu powodów do radości. Po pierwsze, inflacja wciąż jest na poziomie dwucyfrowym i dojdzie do jednocyfrowego najprawdopodobniej dopiero pod koniec roku. Po drugie, spadek inflacji nie jest tożsamy ze spadkiem cen w sklepach. Wskaźnik mówi nam jedynie, że podwyżki w sklepach hamują, a więc ceny rosną wolniej. Ale rosną nadal.

Według szybkiego szacunku ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 23,5 proc., a w stosunku do marca 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,7 proc. w ujęciu rocznym i 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 0,1 proc. rok do roku i 1,2 proc. miesiąc do miesiąca.

