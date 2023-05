Darmowe leki i autostrady. Kaczyński prezentuje program PiS

W ostatnim dniu konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego padły trzy ważne zapowiedzi — waloryzacja programu 500 Plus, likwidacja opłat za korzystanie z publicznych autostrad oraz wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów, oraz dzieci i młodzieży przed 18 rokiem życia. – To są te konkrety, ale to są ostatnie konkrety na te wybory? Nie, przed nami jeszcze takie spotkania. To ostatnie we wrześniu. Będziemy mieli jeszcze różne propozycje dla Polaków – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji programowej PiS.

Bezpłatne leki

Według zapowiedzi prezesa partii od przyszłego roku, w razie wygranych wyborów, rozpocząć ma się program wprowadzania bezpłatnych leków dla dwóch grup wiekowych.

– Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początkiem tej sytuacji. Wprowadzone zostaną także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia — powiedział Kaczyński.

Bezpłatne autostrady

Kaczyński zapowiadał także zniesienie opłat za korzystanie z państwowych autostrad. Stwierdził też, że w kolejnym roku zajmie się autostradami prywatnymi.

"Skąd środki na zniesienie opłat za przejazd autostradą? Między innymi z wprowadzenia eToll dzięki czemu oszczędzamy setki milionów złotych na utrzymaniu systemów IT, które sprzedawały zagraniczne firmy" – napisał na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

— Chcemy dalej iść drogą szybkiego rozwoju, doganiania zachodnich państw, osiągania dobrobytu osiągniętych przez te państwa. Najpierw chcemy dogonić kraje takie jak Hiszpania, potem Włochy i Francja — powiedział prezes PiS.

Waloryzacja 500+

Przez PiS zapowiedział, że od nowego roku wprowadzone zostaną zmiany w programie 500+. – To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna – 800+ – oświadczył. Na tę informację sala zareagowała oklaskami. – Niektórzy tutaj skandują moje imię, ale to przecież nie ja będę dawał – podkreślił żartobliwie prezes PiS.

„Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiS” – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

