Morawiecki odpowiada Tuskowi. Chodzi o kwotę wolną od podatku

W poniedziałek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaproponował podniesienie kwoty wolnej od podatku, co ma stanowić odpowiedź dla propozycji socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, w tym zapowiedzi waloryzacji 500 Plus. To będzie oznaczać, że zwolnieni z podatku będą ci, którzy zarabiają do 5 tys. złotych brutto – powiedział Tusk.

Morawiecki odpowiada

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego propozycja podwyższenia kwoty wolnej jest nieodpowiedzialna i niewiarygodna. Odniósł się do niej wieczorem, na antenie Polsat News.

– Najpierw powiedział "nie licytujmy się na nieodpowiedzialne propozycje", a zaraz potem zaproponował podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych. I to mówi człowiek, który przez 8 lat swoich rządów poniósł kwotę wolną od podatku o dwa złote. To jest hipokryzja – stwierdził Morawiecki.

Koszty programów socjalnych

W środę, podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział trzy najważniejsze postulaty społeczne: waloryzację świadczenia 500 Plus do 800 złotych, likwidację opłat za przejazdy publicznymi autostradami oraz bezpłatne leki dla seniorów i młodzieży do 18 roku życia.

– Koszt programów, które ogłosiliśmy, to jest 26 mln złotych – powiedział premier Morawiecki na antenie Polsat News. Dopytywany o to, skąd rząd weźmie pieniądze na ich realizację, premier stwierdził, że będą one wygenerowane przez wzrost gospodarczy oraz postępujące uszczelnianie luk w systemie podatkowym. – Wdrożyliśmy wiele działań, dzięki którym do budżetu wpływa znacznie więcej pieniędzy z podatku VAT – dodał Morawiecki.

