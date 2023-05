Morawiecki: 14. emerytura na stałe

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacana na stałe. Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła 16 maja odpowiedni projekt ustawy w tej sprawie.

– Wcześniej było ono przekazywane, ale dziś Rada Ministrów przyjęła 14. emeryturę jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To fundamentalna zmiana – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – To kolejny kamień milowy do poprawy losu i poprawy poziomu życia naszych babć, dziadków, mam i ojców, którym powinniśmy podziękować – dodał.

– Jesteśmy zobowiązani podziękować za trud wykonania naszych dzieci i budowanie silnej Polski – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Zakładamy, że 14. emerytura będzie wypłacana co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Ponad 80 proc. emerytów to świadczenie uzyska, a w pełnej kwocie ponad 70 proc. naszych kochanych seniorów – dodała szefowa resortu.

14. emerytura na stałe

14. emerytura nie będzie już wypłacana na podstawie uchwalanych co roku specjalnych ustaw. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadzi świadczenia na stałe.

Jak wskazała minister Marlena Maląg świadczenie będzie wypłacane w wysokości emerytury minimalnej, czyli 1 588,44 zł. Pełna kwota trafi do każdego emeryta i rencisty, którzy w ramach regularnej emerytury pobiera do 2 900 zł. W przypadku wyższych emerytur „czternastka” będzie wypłacana w sposób proporcjonalny. W efekcie dodatkową wypłatę otrzyma każdy, kto otrzymuje od ZUS emeryturę nie większą od 4 438,44 zł. O otrzymanie dodatkowej wypłaty nie trzeba będzie wnioskować. Państwo wypłaci je z urzędu.

Rząd szacuje, że wypłata dodatkowego świadczenia będzie kosztował Skarb Państwa około 22,4 miliardów złotych.

