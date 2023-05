Komisja Europejska zatwierdziła pakiet pomocy dla rolników

„Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości około 1 mld euro (4,7 mld zł), mający na celu wsparcie płynności producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa” – przekazała KE.

Wsparcie dla rolników

W ramach zatwierdzonego pakietu ograniczone kwoty wsparcia będą przekazywane rolnikom w formie dotacji bezpośrednich. Ich wysokość będzie uzależniona od regionu, w którym znajduje się gospodarstwo i rodzaju uprawy.

Celem pakietu jest wsparcie producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z niedoborami płynności w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych i brakiem stabilności na rynku rolnym, spowodowanym obecnym kryzysem.

Wzrost stawek pomocy

17 maja rząd podjął decyzję o zwiększeniu dopłat dla rolników, którzy ucierpieli w związku z kryzysem zbożowym, wywołanym napływem na rynek nadmiaru produktów z Ukrainy.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, stawki pomocy dla producentów zbóż wzrosną. W przypadku pszenicy dla rolników z woj. lubelskiego i podkarpackiego będzie to wzrost z 825 złotych do 1375 złotych od hektara. W przypadku kukurydzy z 1050 do 1750 złotych. – Wsparcie będzie udzielone wszystkim rolnikom do pierwszych 300 hektarów. To jest jedna ze spraw, którą negocjowaliśmy z rolnikami w Szczecinie i Solidarnością rolniczą – powiedział minister Telus.

Kolejna zmiana to sprawa spółdzielni rolniczych. – Jeżeli w spółdzielni jest pięciu rolników, to te 300 hektarów będzie dotyczyło każdego członka spółdzielni – doprecyzował minister. Nowe stawki dopłat będą obowiązywać od 15 maja.

