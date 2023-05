Będzie nowy bon turystyczny? Jest deklaracja rządu

Choć rząd zamierza wprowadzić program wsparcia polskiej branży turystycznej, na kolejny bon turystyczny nie ma co liczyć. Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy uciął spekulacje na ten temat. – Nie ma takiej możliwości, aby pojawił się nowy bon turystyczny w takiej formie, w jakiej był wcześniej. Nie ma możliwości, żeby teraz przeznaczono 4 mld zł na takie wsparcie. Takiego programu na pewno nie będzie – powiedział.

Wsparcie dla krajowej turystyki

Minister zapewnił, że w resorcie trwają prace nad innym programem wsparcia, kierowanym do polskiej branży turystycznej, która wciąż nie odbudowała się po pandemii i cierpi z powodu kryzysu inflacyjnego.

Na razie nie wiadomo jak takie wsparcie miałoby wyglądać. Pod koniec kwietnia wiceminister Karol Bortniczuk powiedział na antenie radia RMF FM, że pod uwagę brane jest m.in. rozszerzenie wakacyjnych edycji programu 500+.

Nie wszyscy skorzystali

Gdy w 2020 roku rząd zapowiedział uruchomienie bonu, długo trwały dyskusje nad jego koncepcją (ostatecznie ustalono, że będą z niego mogli korzystać beneficjenci 500 plus). Od początku było jednak wiadomo, że jego wiodącym celem jest wsparcie poszkodowanej przez pandemiczne obostrzenia branży turystycznej.

Z danych przedstawionych w połowie kwietnia przez ZUS wynika, że przez cały okres obowiązywania Polskiego Bonu Turystycznego, zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł. Uprawionych do skorzystania z bonu było ok. 4,5 mln osób. Okazuje się, że w systemie odnotowano ponad 3,9 mln aktywnych bonów, z czego wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln. Całkowicie wykorzystanych bonów było ok. 3 mln, zaś częściowo – 778,6 tys. Niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

