14. Emerytura w Sejmie. Projekt trafił pod obrady

Projekt ustawy wprowadzającej 14. emeryturę na stałe trafił w środę pod obrady Sejmu. Świadczenie ma być wsparciem dla emerytów pobierających najniższe świadczenia. Po pierwszym czytaniu złożono wniosek o odrzucenie projektu. Będzie on procedowany w bloku głosowań.

14. emerytura. Dyskusja w Sejmie

Podczas sejmowej dyskusji parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zadeklarowali, że projekt poprą. Ich zdaniem zawiera on jednak szereg absurdów, jak np. fakt, że w myśl projektowanych zasad świadczenie będzie przysługiwać osobom majętnym, żyjącym z najmu nieruchomości, mającym niskie świadczenie z ZUS.

– Projekt dzieli emerytów na lepszych i gorszych, karząc tych, którzy pracowali i odprowadzali wysokie składki – powiedziała posłanka KO Joanna Frydrych.

Zmiany w świadczeniu

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wprowadzeniu 14. emerytury jako stałego świadczenia dla emerytów o najniższych dochodach.

– 13. emerytura jest powszechna, wszyscy seniorzy ją otrzymują. 14 jest na trochę innych zasadach. Będzie to przynajmniej wysokość minimalnej emerytury, ale to rada ministrów będzie podejmowała ostateczną decyzję – powiedziała na antenie TVP Info Marlena Maląg szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

14. emerytura

– Nam zależy na tym, żeby stabilizacja finansowa w jesieni życia było zapewnione. Przy 14. emeryturze będzie kryterium dochodowe, tak jak to było w latach poprzednich, będzie to kwota 2900 złotych. Elastyczny będzie także czas wypłaty 14. emerytury, taką decyzję też będzie podejmować Rada Ministrów – powiedziała minister Maląg.

Pełna kwota trafi do każdego emeryta i rencisty, którzy w ramach regularnej emerytury pobiera do 2 900 zł. W przypadku wyższych emerytur „czternastka” będzie wypłacana w sposób proporcjonalny. W efekcie dodatkową wypłatę otrzyma każdy, kto otrzymuje od ZUS emeryturę nie większą od 4 438,44 zł. O otrzymanie dodatkowej wypłaty nie trzeba będzie wnioskować. Państwo wypłaci je z urzędu.

Leki dla seniorów i waloryzacja 500 Plus

Decyzja o wprowadzeniu 14. emerytury na stałe zbiegła się w czasie z wyborczymi obietnicami polityków prawa i sprawiedliwości. Podczas ostatniej konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział trzy kluczowe projekty.

Pierwszy z nich to waloryzacja świadczenia 500+ do 800 złotych. Ustawa w tej sprawie ma być przedmiotem dyskusji na specjalnie zwołanym posiedzeniu rządu, które odbędzie się 17 maja. Dwa kolejne elementy programu to likwidacja opłat za korzystanie z publicznych autostrad oraz bezpłatne leki dla seniorów i młodzieży do 18 roku życia.

Czytaj też:

800+ napędzi inflację. Ekspertka nie ma złudzeńCzytaj też:

Po 800 plus PiS ogłosi 15. emeryturę? Maląg: „Wystarczy..."