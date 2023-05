Bezrobocie spada. Są najnowsze dane

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,2 proc. na koniec kwietnia br. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu 2022 r. stopa ta wyniosła 5,6 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 821,9 tys. wobec 846,9 tys. miesiąc wcześniej.

Bezrobocie spada

-Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 87,8 tys. w kwietniu 2023 r. wobec 111,1 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 100,8 tys.

Wraz z bezrobociem spadła także liczba nowych zamówień w przemyśle. „Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w kwietniu br. była mniejsza niż przed rokiem (o 4,5 proc., przy wzroście zamówień na eksport – o 2,8 proc.). Znacznie obniżyły się w skali roku nowe zamówienia w podmiotach specjalizujących się w produkcji metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów tekstylnych, papieru i wyrobów z papieru oraz urządzeń elektrycznych (spadki w granicach od ok. 25 proc. do ok. 15 proc.). Wysoki wzrost ich wartości odnotowano natomiast w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ok. 40 proc.); zacznie wyższe niż w kwietniu ub. roku były także nowe zamówienia w produkcji odzieży (o ok. 24 proc.) oraz maszyn i urządzeń (o ok. 11 proc.)” – czytamy w komunikacie GUS.

Najlepiej w Wielkopolsce

Według ostatnich danych Głównego Urzędu statystycznego, podanych pod koniec marca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w minionym miesiącu 846,9 tys. wobec 864,8 tys. osób miesiąc wcześniej.

Najniższym bezrobociem może się poszczycić Wielkopolska (3,2 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano natomiast w woj. warmińsko-mazurskim – 9,2 proc. W ustawie budżetowej na 2023 r. założono wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4 proc. na koniec 2023 r.

