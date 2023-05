Wyrok w sprawie Wojewódzkiego i Palikota. Prokurator chce wyższej kary

Jak podaje Interia.pl, prokuratura nie zgadza się z wysokością kar zasądzonych przez warszawski sąd i uważa, że grzywny powinny być zbliżone do górnej granicy, jaką jest pół milion złotych. W ocenie prokuratury obecna kara nie odpowiada szkodliwości społecznej czynu, jakiego dopuścili się celebryci.

Wyrok w sprawie Wojewódzkiego i Palikota

27 kwietnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Januszowi Palikotowi, Kubie Wojewódzkiemu oraz ich wspólnikowi Tomaszowi Czechowskiemu. Zarzucono im reklamowanie za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych napojów alkoholowych „w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Sąd nie miał wątpliwości, że w tym przypadku doszło do złamania prawa. Januszowi Palikotowi wymierzono karę w wysokości 80 tys. zł grzywny (plus 9 tys. zł kosztów sądowych). Z kolei Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski muszą zapłacić po 70 tys. zł grzywny (plus po 8 tys. zł kosztów sądowych).

Reklamy alkoholu

Poszło o zdjęcia na Facebooku i Instagramie, na których panowie pozują w bardzo „wyluzowanych” pozach i prezentują alkohole, które sami produkują. Panowie są właścicielami BUH Distillery, która wprowadziła na rynek m.in. pierwszy w Polsce alkohol wysokoprocentowy z wykorzystaniem suszu konopnego

Śledczy ustalili, że na profilu Kuby Wojewódzkiego od 21 kwietnia 2021 roku do 7 stycznia 2023 roku zamieszczono 12 materiałów, w których reklamowano alkohol. Natomiast na profilu społecznościowym należącym ich wspólnika Tomasza Czechowskiego od 24 listopada 2020 roku do 7 stycznia 2023 roku udostępnionych zostało 68 materiałów, w których reklamowano napoje alkoholowe.

