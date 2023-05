Unia przekłada wypłaty dla rolników. Minister składa obietnicę

Decyzja o tym, by wypłacić rolnikom 100 mln złotych z unijnej kasy, nadal nie zapadła. „Jest przekładana decyzja, żeby te środki wypłacić. Chcę uspokoić wszystkich rolników po raz kolejny. Czy te środki będą, czy nie, to my tę pomoc, którą obiecujemy wypłacimy na pewno. Te środki są na pewno pomocne i ważne dla Polski, ale nie najważniejsze. Oczywiście sobie z tym poradzimy” – powiedział minister rolnictwa Robert Telus po posiedzeniu unijnych ministrów.

Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę rekompensat

Komisja Europejska miała zablokować wypłatę rekompensat w wysokości 100 milionów euro ze względu na to, że Słowacja i Węgry nadal utrzymują zakaz importu ukraińskich towarów. Polska miała z tej kwoty utrzymać największą część, czyli około 40 milionów euro.

– Podczas spotkania Słowacja i Węgry poinformowały, że zniosą jednostronne ograniczenia w imporcie produktów z Ukrainy. Podjęliśmy wspólnie decyzję o wystąpienie do krajów członkowskich z listem opisującym sytuację w naszych krajach. Możliwe, że nie mają pełnych informacji – powiedział 12 maja minister Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że w liście przedstawiciele pięciu państwa przyfrontowych zwrócili uwagę na niebezpieczny dla nich zapis o rozporządzeniu KE z 2 maja w sprawie wcześniej zawartych kontraktów.

Trzy argumenty dla państw UE

– W liście będą zawarte trzy ważne elementy. Po pierwsze zaapelujemy o solidarność europejską. Koszty pomocy Ukrainie powinny ponieść wszystkie państwa Unii Europejskiej. Po drugie wnioskujemy o przedłużenie terminu rozporządzenia – przynajmniej do końca roku. Po trzecie, wnioskujemy o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie środków finansowych na pomoc rolnictwu w naszych krajach – powiedział Robert Telus.

Minister zaznaczył także, że obecna sytuacja nie jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa.

