Uspokojenie nastrojów po zatwierdzeniu porozumienia w USA

Wczoraj wieczorem Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przegłosowała osiągnięte między obiema partiami kilka dni temu porozumienie w sprawie zawieszenia limitu federalnego zadłużenia USA. Ustawa przeszła większością 314 do 117 głosów. Wśród Demokratów proporcie wynosiły 165-46, zaś wśród Republikanów 149-71. Porozumienie obejmuje również ograniczenie wydatków na cele inne niż obrona narodowa w okresie następnych 2 lat.

Rynki reagują

Po 4 sesjach spadku dyskontującego zawarte wczoraj porozumienie w sprawie limitu zadłużenia federalnego USA rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosła dziś rano zbliżając się do poziomu 3,7 proc. Cały czas znacznie wyższa była rentowność 2-letnich obligacji skarbowych USA, która dziś rano wynosiła 4,462 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu utrzymywała się powyżej poziomu 6 proc.

Ceny kontraktów na główne amerykańskie indeksy giełdowe lekko odreagowywały w górę dziś rano niewielkie spadki z ostatnich 2 dni (S&P 500 +0,22 proc.). W Azji i Oceanii swój najniższy od marca 2022 poziom zaliczył dziś Shanghai B-Share Index. Japoński Nikkei 225 wzrósł o 0,84 proc.

Niemiecki DAX zamknął się wczoraj na najniższym poziomie od ok. 8 tygodnii, a francuski CAC 40 na najniższym poziomie od końca marca br. Dziś ok. godz. 9:30 oba indeksy próbowały odrabiać te straty (+0,94 proc. i +0,81 proc. odpowiednio).

Podobne wysiłki trwały na GPW (WIG-20 +0,98 proc. ok. godz. 9:45). Wśród składników sWIG-u 80 do swego najwyższego w historii poziomu dotarła dziś cena akcji spółki Ambra.

Kursy walut

Kurs EUR/USD osiągnął w trakcie wczorajszej sesji swój najniższy poziom od 2,5 miesiąca, ale pod koniec dnia skala spadku uległa ograniczeniu. Dziś ok. godz. 9:15 kurs EUR/USD pozostawał poniżej poziomu 1,07 proc. (-0,08 proc.). Po trzech dniach spadku dziś rano odbijał w górę kurs USD/JPY (+0,33 proc.).

Kurs USD/PLN był wczoraj najwyżej od ponad 1,5 miesiąca (przez chwilę ponad 4,26 PLN). Dziś ok. godz. 9:20 wynosił 4,242 PLN (+0,06 proc.). Stabilny był również kurs EUR/PLN (-0,04 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wrócił dziś poniżej poziomu 27000 USD. Można na tym rynku sobie wyobrazić nieodległą w czasie próbę przetestowania poziomu kluczowego wsparcia, które wyznaczane jest w okolicach 25000 USD przez maksima kursu z sierpnia ub.r. i lutego br. Dolne ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, w obrębie którego kurs BTC/USD przebywa od listopada ub.r. przebywa obecnie w okolicach poziomu 26000 USD.

Po trwającym tydzień spadku dziś rano straty próbowały odrabiać ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (+0,28 proc. ok. godz. 9:30) i ICE (+0,36 proc.). Przebywający w okolicach swego ponad 2-tygodniowego minimum kurs notowanych na NYMEX-ie kontraktów na gaz ziemny niewiele się dziś rano zmieniał (+0,09 proc.). Lekko dziś rano taniały złoto i srebro (odpowiednio -0,41 proc. i -0,52 proc. ok. godz. 9:30), natomiast odbijały w górę po ostatnich spadkach ceny platyny i palladu (odpowiednio +0,4 proc. i +0,94 proc.). Cena kontraktów na miedź na COMEX-ie, która w maju osiągnęła najniższy od pół roku poziomu rosła dziś ok. godz. 9:35 o 1,66 proc.

