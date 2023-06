Pozytywne dane z rynku pracy. Bezrobocie wciąż spada

Jak poinformowało we wtorek ministerstwo rodziny, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 5,1 proc. Oznacza to spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z danymi z kwietnia. W urzędach pracy zarejestrowano 803,6 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. osób, czyli o 2,2 proc. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,9 tys. wakatów. To o 11,7 tys. więcej niż w kwietniu 2023 r.

Najniższe bezrobocie w UE

Niskie bezrobocie w Polsce raportuje też Eurostat, według swojej metodologii. Wyniki ogłoszono 1 czerwca. Okazało się, że Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej – wyniosło 2,7 proc. To pierwszy taki wynik w historii. Choć od wielu miesięcy wskaźnik bezrobocia w Polsce utrzymywał się na bardzo niskim poziomie, byliśmy na drugim miejscu po Czechach. Po raz pierwszy udało nam się wyprzedzić południowych sąsiadów.

"To, że dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest stabilna, to nie są przypadki. W czasie COVID była potężna ingerencja w ratowanie miejsc pracy, w kapitał ludzki, aby firmy nie zwalniały ludzi" – powiedziała na antenie TVP Info minister rodziny Marlena Maląg.

Bezrobocie wśród młodych

Z danych Eurostatu wynika też, że w zeszłym roku w całej Unii Europejskiej bezrobotnych było 4,48 mln osób w wieku 15-29 lat, co stanowi 6,3 proc. populacji w tym wieku. To najniższy odsetek od 2009 roku, gdy bezrobotnych w tej grupie wiekowej było 9 proc.

Najlepiej sytuacja wyglądała w Czechach, gdzie osób bez pracy w grupie wiekowej 15-29 lat było w 2022 roku zaledwie 2 proc. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo Niemcy i Bułgaria (3,3 proc.). Podium zamykają natomiast Polska i Węgry (3,5 proc.). Tym samym znaleźliśmy się w pierwszej piątce krajów UE, gdzie bezrobocie wśród osób młodych wynosiło w roku ubiegłym poniżej 4 proc.

