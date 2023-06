Szerokopasmowy internet dla wszystkich. Minister mówi o dacie

Jak mówi minister Cieszyński, dostęp do szerokopasmowego internetu każdy obywatel ma mieć za ok. 3 lata. 2 czerwca konkurs dla operatorów ogłosił szef resortu funduszy Grzegorz Puda. – To są projekty, które realizuje ministerstwo cyfryzacji, a finansowane jest z funduszy europejskich, dlatego zajmują się nim dwa ministerstwa – powiedział Cieszyński.

Internet szerokopasmowy dla każdego

Jak mówi minister Cieszyński, około 8 mln Polaków nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Nie ma też możliwości jego przyłączenia, bo nie ma tam odpowiedniej infrastruktury.

– W bardzo wielu miejscach w Polsce, to jest około 3 mln punktów adresowych, nie ma możliwości zainstalowania szybkiego, stałego łącza, bo operatorom się to po prostu nie opłaca. My będziemy dopłacać różnicę – powiedział Cieszyński.

7 mld na inwestycje

Jak powiedział 2 czerwca minister Grzegorz Puda, dostęp do bardzo szybkiego internetu obejmie prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce – ponad 1,7 mln z nich uzyska dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Wsparcie będzie dotyczyć także przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, np. podmiotów leczniczych. Na dofinansowania do budowy instalacji resort chce przeznaczyć ponad 7 mld złotych.

– Chcemy, aby taki internet był także w mniejszych miejscowościach, wsiach o rozproszonej zabudowie, punktach adresowych bardzo oddalonych od innych zabudowań. I to dla mieszkańców tych miejsc uruchamiamy dziś konkurs o gigantycznej skali. W jego ramach będziemy realizować inwestycje na ponad 7 mld zł z dofinansowania UE. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z dwóch źródeł – z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – powiedział Puda.

