„Bezpieczny kredyt” od lipca. Kolejne banki włączą go do oferty

Oferty tzw. bezpiecznego kredytu hipotecznego na 2 proc. ma się pojawić w ofercie komercyjnych banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na początku lipca. Choć ustawa pozwalająca na udzielanie kredytów z rządowymi dopłatami wciąż czeka na podpis prezydenta, BGK informuje, że kolejne banki komercyjne dołączają do grona zainteresowanych ich udzielaniem.

Kredyt z dopłatą

Jak poinformował PAP Bank Gospodarstwa Kredytowego, cztery banki są już gotowe, by włączyć „bezpieczny kredyt 2 proc”. do swojej oferty.

„Jesteśmy w trakcie przygotowania systemu informatycznego dla banków kredytujących. System ten udostępnimy bankom po podpisaniu z nimi umów dotyczących obsługi programu. Banki kredytujące będą mogły rejestrować online wnioski o udzielenie kredytu i informacje o umowach zawartych z kredytobiorcą” – poinformowała Katarzyna Fortuna z BGK.

Jak działa „bezpieczny kredyt”?

W największym uproszczeniu program „Bezpieczny kredyt 2 proc”. zakłada państwowe dopłaty do kredytu hipotecznego, które mają zmniejszyć stałą stopę kredytu do poziomu 2 proc., a więc podobnego do tego, który funkcjonował w okresie przed pandemią COVID-19. Do poziomu tego doliczyć należy marże banku, prowizje oraz inne opłaty bankowe (jeśli takowe zostaną przez bank pobrane). Państwowe dopłaty, zgodnie z projektem ustawy, przysługiwać mają przez okres pierwszych 10 lat spłaty zaciągniętego kredytu. Po tym czasie kredytobiorca będzie dalej spłacał swój kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (a więc już bez dopłat).

Bezpieczny kredyt 2 proc. to program skierowany do osób do 45 roku życia, które nie mają i nigdy nie miały swojego własnego mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Z dopłat skorzystać będą mogli zarówno single, jak i małżeństwa oraz osoby będące w związkach nieformalnych, ale posiadające co najmniej jedno dziecko. Projekt ustawy nie zakłada więc możliwości wzięcia Bezpiecznego kredytu 2 proc. przez pary bez ślubu, które nie mają dzieci.

