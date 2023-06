Rząd porozumiał się z „Solidarnością”. Chodzi o emerytury stażowe

Rząd porozumiał się z NSZZ „Solidarność”. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział osiągnięcie kompromisu w sprawach emerytur stażowych.

– Odczuwam pewne wzruszenie, bo dawno nie byłem w hali fabrycznej, ale to nie jest tak, że nigdy w nich nie bywałem. Byłem 35 lat temu podczas strajków w Stoczni Gdańskiej. To było miejsce, w którym podejmowaliśmy wysiłek, aby stworzyć największy ruch społeczny w dziejach Polski, Europy, a może nawet świata, czyli Solidarność. Tutaj była jedna z twierdz Solidarności, dlatego czuję wzruszenie – powiedział prezes Jarosław Kaczyński w Hucie Stalowa Wola.

– Cieszę się, że tu jestem w ważnym momencie, w momencie kiedy się udaje. Po trudnych decyzjach, które trzeba było podjąć w rozmowach z Solidarnością. Związkiem, który jest ten sam, ale w innych okolicznościach i innym świecie – dodał.

– Te rozmowy przyniosły efekt, który nawiązuje do wielkich wydarzeń z sierpnia 1980 roku. Została otwarta droga do emerytur stażowych. To będzie trudne, ale bardzo ważne dla polskich pracowników, ale także czegoś, co jest trudniejsze do uchwycenia, czyli pewnego rodzaju tradycji i pamięci – powiedział Jarosław Kaczyński.

Historyczne porozumienie

O ważnym aspekcie podpisanego porozumienia mówił także przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.

– Porozumienie, które za chwilę podpiszemy, to historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy od 1991 roku centrala związkowa podpisuje porozumienie z rządem, które nie dotyczy jednej branży. To ważne, że pochyliliśmy się nad problemami wielu ludzi – powiedział przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.

–Dialog w naszym kraju funkcjonuje, ale trzeba tego chcieć. Jeśli taki dialog jest, to można osiągnąć bardzo ważne rozwiązania dla pracowników. To jest często trudny kompromis – dodał.