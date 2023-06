Najlepsze polskie firmy wybrane. Poznaliśmy laureatów rankingów „Wprost”

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 13 czerwca odbyła się gala Polskiego Biznesu „Wprost”. Podczas wydarzenia wręczone były statuetki dla zwycięzców rankingów Polskiej Dwusetki, czyli 200 największych polskich firm, Gepardów i Ambasadorów polskiego biznesu.

„Wprost” nagrodził największe firmy

Lista 200 największych polskich firm jest publikowana przez „Wprost” od 2015 roku. Po liście 100 najbogatszych Polaków jest z pewnością najbardziej znanym rankingiem przygotowywanym przez redakcję. W tym roku powstała po raz kolejny.

Przypomnijmy, że w zestawieniu znajdują się firmy, które kontrolowane są przez polskich właścicieli. Najważniejszym kryterium przy dwusetce jest wartość przychodów, ich dynamika oraz kapitały własne danej spółki.

– Wprost celebruje swoje 40 lat, jest tygodnikiem dekady, najbardziej opiniotwórczym i cytowanym serwisem w Polsce. Nasze raporty i rankingi pokazują, co przed nami, i z czym się zmaga polski przedsiębiorca – powiedziała Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media.

– Chociaż w polskich mediach powstaje coraz więcej różnego rodzaju zestawień, to ranking 200 największych polskich firm pozostaje tym jedynym. W pozostałych rankingach wielu firm po prostu nie ma. A co może jeszcze istotniejsze, w kontekście obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, to w zestawieniu od siedmiu lat występują wyłącznie te przedsiębiorstwa, które są kontrolowane przez polskich właścicieli – dodała prezes Katarzyna Gintrowska.

– To już dziewiąta edycja rankingu 200 największych polskich firm według „Wprost”. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy w historii naszego zestawienia. W sumie 200 największych przedsiębiorstw z polskim kapitałem osiągnęło roczne przychody na poziomie 1,3 biliona złotych. To o 300 miliardów więcej niż przed rokiem, który również był rekordowy. Spośród 200 największych firm zaledwie 10 rok do roku pomniejszyło swoje przychody. Wszystkie pozostałe zaliczyły wzrosty. Tegoroczny ranking jest również rekordowy pod względem debiutantów. Na liście pojawiły się bowiem aż 34 nowe polskie przedsiębiorstwa, które można zaliczyć do tych dwustu największych. Próg wejścia na listę rośnie z każdym rokiem. Jeszcze parę lat temu wystarczyło mieć zaledwie 400 mln zł rocznych przychodów, żeby już znaleźć się w dwusetce. Dzisiaj trzeba mieć miliard – powiedział Szymon Krawiec, redaktor zarządzający „Wprost” i autor rankingu.

Największy z największych

Zwycięzcą tegorocznego rankingu 200 najbogatszych firm jest firma, która na tej pozycji znajduje się od lat. Dzięki serii fuzji, zmianie strategii i nastawieniu na dywersyfikację działania, laureat nie dał konkurencji szans. Z firmy kojarzonej wyłącznie ze stacjami paliw stworzył multienergetyczny koncern, odbiegł rywalom na kilka dystansów. Zwycięzcą rankingu Polskiej Dwusetki za 2022 roku został PKN Orlen.

– Sytuacja, która zapanowała na świecie ponad rok temu, pokazuje nam, że droga, którą podjęliśmy, jest właściwa. Ten krok, te wielkie fuzje, są krokiem właściwym. Zapewne będzie tak, że będziemy się tutaj spotykać także w kolejnych latach, bo dążymy do tego, aby PKN Orlen rozwijał się dalej – powiedział Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen S.A.

Gepardy, czyli firmy, które trudno doścignąć

W ramach rankingu „Wprost” nagradza także polskie Gepardy, czyli 50 najdynamiczniej rozwijających się spółek. Są to firmy, które wyróżniają się na tle swojej konkurencji wyjątkową dynamiką zysków.

W najnowszym zestawieniu zwyciężyła spółka, która w zeszłym roku ustanowiła historyczny rekord. Z roku na rok dwukrotnie powiększyła swoje przychody, a jej zysk wzrósł nie o kilka czy kilkanaście, a kilkaset procent. Jest absolutnym liderem w produkcji węgla koksowniczego. Składnika niezbędnego do produkcji stali.

Laureatem tegorocznej statuetki za pierwsze miejsce w kategorii Gepardy, została Jastrzębska Spółka Węglowa.

– Jesteśmy sercem zielonej transformacji energetycznej w Polsce. Węgiel koksowy jest podstawą do wytopu stali, a z niej robi się wiatraki i fotowoltaikę. Czekają nas wielkie inwestycje, bo chcemy być wielką firmą, która będzie neutralna klimatycznie – powiedział Krzysztofa Masiuka Zastępcę Dyrektora Biura Relacji Giełdowych spółki JSW.

Ambasadorzy polskiej gospodarki

Ostatnią z kategorii rankingu, ale wcale nie najmniej ważną, jest grupa firm, które najlepiej reprezentują Polskę za granicą. Chodzi o spółki, które dzięki swoim działaniom biznesowym pokazują, że „Polak potrafi”. Ranking Ambasadorów wyznacza 100 największych polskich eksporterów.

Tegoroczny laureat jest prawdziwym klejnotem polskiej gospodarki. W opublikowanym niedawno rankingu World Silver Survey zajął pierwsze miejsce w kategorii największych kopalń srebra na świecie. Bo niewiele osób nadal o tym wie, ale Polska jest potęgą na rynku wydobycia nie tylko miedzi, ale także srebra. W zeszłym roku firma osiągnęła prawie 34 mld zł przychodów. Ponad trzy czwarte z tej kwoty pochodziło z eksportu. Zwycięzcą rankingu Ambasadorów została spółka KGHM Polska Miedź.

– To firma, która w kraju ma charakter bardzo lokalny, ale to też jedna z najbardziej globalnych polskich firm. Jesteśmy ambasadorem polski, ambasadorem polskiego biznesu – powiedział prezes KGHM Polska Miedź.

Czytaj też:

20 największych polskich eksporterów. Moda, srebro i oprogramowanie – te marki kojarzą się z PolskąCzytaj też:

Oto 100 największych polskich eksporterów. Te firmy są wizytówką Polski za granicą