4,7 mld złotych do wzięcia. Ruszył nabór wniosków na dopłaty dla rolników

Dopłaty przysługują rolnikom, którzy między 16 maja 2022 roku a 31 marca 2023 roku kupili nawozy mineralne, za wyjątkiem wapna nawozowego (także tego zawiera rającego magnez). Nabór wniosków rozpoczął się 12 czerwca i potrwa do 14 lipca. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie dla rolników

Jak podaje resort rolnictwa, wsparcie jest skierowane do producent rolnych, którzy w związku z agresją Rosji na Ukrainę ponieśli straty. Rynek nawozów uległ w tym czasie destabilizacji, bo gwałtowne podwyżki cen gazu znacząco wpłynęły na koszty produkcji nawozów.

Wnioski można składać osobiście, w biurach ARiMR, pocztą, lub elektroniczne, przy pomocy ePUAP albo usługi mObywatel. Kwota dopłaty nie może przekraczać 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) oraz 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk i traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Wzrost stawek pomocy

17 maja rząd podjął decyzję o zwiększeniu dopłat dla rolników, którzy ucierpieli w związku z kryzysem zbożowym, wywołanym napływem na rynek nadmiaru produktów z Ukrainy.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, stawki pomocy dla producentów zbóż wzrosną. W przypadku pszenicy dla rolników z woj. lubelskiego i podkarpackiego będzie to wzrost z 825 złotych do 1375 złotych od hektara. W przypadku kukurydzy z 1050 do 1750 złotych. – Wsparcie będzie udzielone wszystkim rolnikom do pierwszych 300 hektarów. To jest jedna ze spraw, którą negocjowaliśmy z rolnikami w Szczecinie i Solidarnością rolniczą – powiedział minister Telus.

Rusza Fundusz Ochrony Rolnictwa. Prezydent podpisał ustawę

