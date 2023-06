Silvio Berlusconi dorobił się kilku miliardów dolarów. Zaczął od nieruchomości w rodzinnym mieście

Silvio Berlusconi nie żyje. Świat poznał go jako polityka: trzykrotnego premiera Włoch i założyciela partii Forza Italia, ale zanim wszedł do polityki, zajmował się biznesem. Nie działał tylko w jednej branży.

Silvio Berlusconi: zmarł jeden z najbogatszych Włochów

Silvio Berlusconi urodził się 29 września 1936 r. w Mediolanie. Po ukończeniu studiów prawniczych zaczął karierę w świecie biznesu i finansów. „Był typowym przykładem człowieka, który odniósł sukces dzięki własnej przedsiębiorczości, z jakiej słynął już od lat szkolnych” – napisała w artykule „wspominkowym” Polska Agencja Prasowa.

W latach 70. Berlusconi zajął się deweloperką. Zbudował osiedle Milano 2 w Mediolanie, a kiedy z powodzeniem sprzedał wszystkie mieszkania, powołał spółkę Fininvest, która dała podstawy całemu holdingowi. Na koniec 2021 roku aktywa Fininvest wyniosły 4,9 mld euro.

Z kolei MediaForEurope to kontrolowana przez Fininvest czołowy nadawca komercyjny we Włoszech. Do spółki należy też firma producencko-dystrybucyjna Medusa. Jak podaje Reuters, przychody MFE w 2021 r. wyniosły 2,9 mld euro. To również największy indywidualny inwestor w niemieckiej grupie telewizyjnej ProSiebenSat.1Media.

W 2009 r. magazyn „Forbes” umieścił Silvio Berlusconiego na 12. miejscu najbardziej wpływowych ludzi świata oraz wśród 500 najbogatszych. Majątek jego rodziny szacowano wtedy na 9,4 mld dol. W kwietniu tego roku majątek Berlusconiego wyceniono na ok. 7 mld dol. Fortunę dzielił z piątką swoich dzieci.

Nie wiadomo, jaki udział w spadku przypadnie 32-letniie Marcie Fascina, z którą Berlusconi był w związku. Para wzięła „symboliczny ślub” w marcu 2022 r., ale związek nie został zalegalizowany.

Stworzył potęgę AC Milan

W 1986 roku znany już we Włoszech przedsiębiorca przejął stery w zespole piłkarskim AC Milan. Za jego czasów ekipa z Mediolanu pięciokrotnie sięgała po Ligę Mistrzów (1989, 1990, 1994, 2003 i 2007). Tyle samo razy wygrywała Superpuchar Europy (1989, 1990, 1994, 2003 i 2007).