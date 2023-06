Orły woj. mazowieckiego „Wprost” wręczone. Uroczysta gala na GPW

Podczas Gali Polskiego Biznesu 2023 „Wprost” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozdaliśmy wyróżnienia nie tylko dla zwycięzców rankingów Polskiej Dwusetki, Gepardów i Ambasadorów. Wydarzenie to było także okazją do przyznania statuetek dla Orłów województwa mazowieckiego.

Biznes potrzebuje ambasadorów

Galę Orłów rozpoczęło jednak wręczenie nagrody specjalnej w kategorii Ambasador Polskiego Biznesu. Otrzymała ją osoba, która wyjątkowo przysłużyła się promocji polski za granicą.

Podczas pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Poczcie Polskiej dał się poznać jako znakomity ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dziś swoje doświadczenie i wiedzę wdraża w jednej z największych przemysłowych firm w Polsce. Nagrodę specjalną w kategorii Ambasador Polskiego Biznesu otrzymał prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.

– Wierzę w to, że to wyróżnienie ma charakter zespołowy. To nagroda dla wszystkich górników, hutników i pracowników zakładów wzbogacania rudy. To praca trudna, wymagająca siły fizycznej i siły charakteru – powiedział Tomasz Zdzikot.

Inwestycje i rozwój

Druga nagroda specjalna tego wieczoru trafiła do Mecenasa Inwestycji i Rozwoju Polskiej Gospodarki. Nagrodę otrzymał człowiek, który swoją pracą zarówno w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zabiegał o to, aby jak najmocniej wspierać polskie projekty. Poprzez agencje rządowe nadzoruje także wsparcie nad projektami badawczo-rozwojowymi kierowanymi do małych i średnich przedsiębiorstw. Statuetkę otrzymał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– To docenienie tego, co robimy na co dzień, odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich moich pracowników. Nasze działania są widoczne wśród przedsiębiorców i samorządowców. Prowadzimy politykę wspierania wszystkich, niezależnie skąd są i jakie mają poglądy – powiedział minister Grzegorz Puda.

Myśl o przyszłości

Przedostatnia nagroda specjalna została przyznana dla osoby, która osobiście wzięła na siebie odpowiedzialność za rozwój jednego z najambitniejszych projektów infrastrukturalnych w historii Polski.

Nagrodę w kategorii Perspektywa Gospodarcza, otrzymał pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

– Bardzo dziękuję za dostrzeżenie projektu, którym jest CPK. Dziś cykl newsowy liczony jest w minutach, a w takich warunkach projekty, które należy liczyć w latach, a nawet pokoleniach, mogą unikać. Takim projektem jest CPK, który odpowiada na podstawowe potrzeby Polski – powiedział wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zrównoważona i zielona energetyka

Ostatnia nagroda specjalna na tegorocznej gali została wręczona w kategorii Lider Polskiego Offshore. Spółka, która zasłużyła na to wyróżnienie, jest liderem rozwoju polskiej energetyki wiatrowej. Do 2030 roku planuje wybudować morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 2,5 GW, a to nie koniec planów na rozwój w tej dziedzinie, gdyż otrzymała zgody na inwestycje w pięciu kolejnych obszarach.

Statuetkę w kategorii Lider Polskiego Offshore otrzymał Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

– Jesteśmy największym inwestorem na Morzu Bałtyckim. Idea, która przyświeca tej nagrodzie, czyli patriotyzm gospodarczy, jest dla nas bardzo ważna. Dziś jesteśmy w procesie bardzo głębokiej transformacji energetycznej, której przewodzimy – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

Najlepszy pracodawca w Polsce

Podczas gali Orłów Wprost nagrodziliśmy także firmy, które są najlepszym pracodawcami w Polsce. Po raz pierwszy, ranking pięćdziesięciu takich firm przedstawiliśmy trzy lata temu.

W tegorocznej edycji zwyciężyła jedna z nielicznych polskich firm, która wszystkich swoich pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę. W zeszłym roku wzięła na pokład ponad 4,5 tys. nowych pracowników. Statuetkę w kategorii Najlepszy Polski Pracodawca otrzymała spółka Kaufland Polska.

– Szczególne podziękowania należą się naszym pracownikom. W tej chwili zatrudniamy ponad 15 tys. osób, a rozwój naszych pracowników, stabilizacja oferty, której do nich kierujemy są fundamentem naszego funkcjonowania – powiedział Michał Brończyk, dyrektor regionu sprzedaży Kaufland Polska.

Ranking jest na tyle ciekawy, że Wprost postanowił nagrodzić pracodawców z różnych branż. Drugą nagrodę wręczono w kategorii branża budowlana.

Laureat jest wiceliderem na globalnym rynku okien dachowych. Kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, dobór ekologicznych materiałów i inwestycje w technologie przyjazne środowisku. Nie przeprowadzał zwolnień grupowych, nie obcinał nikomu pensji, więcej ludzi zatrudnił niż zwolnił, wydał kilka milionów złotych na wsparcie dla Ukrainy, zamieniając przecież jeden ze swoich ukraińskich magazynów na centrum pomocy dla mieszkańców kraju ogarniętego wojną. Laureatem nagrody jest firma FAKRO.

– Poza tym, że jesteśmy firmą globalną, to jesteśmy też firmą rodzinną. Odpowiedzialność za to, żeby ludzie mieli pracę i mogli się rozwijać, jest dla nas podstawą. Dostarczając materiały budowlane, dajemy też Polakom możliwość tworzenia swojej przyszłości – powiedział Paweł Dziekoński, wiceprezes Grupu Fakro.

Statuetka została przyznana także w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej. Są w tym sektorze firmy, które zasługują na szczególną uwagę także pod kątem warunków pracy. Nasz laureat nie dość, że zatrudnił w zeszłym roku trzykrotnie więcej pracowników, niż zwolnił, to wszyscy zatrudnieni mogli liczyć na podwyżkę.

Statuetkę w kategorii Najlepszy Pracodawca Branży Motoryzacyjnej otrzymała firma Inter Cars.

– Dziękuję pracownikom za ogromne zaangażowanie i wkład w rozwój naszej firmy. Nagroda upewnia nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku – powiedział dyrektor ds. kapitału ludzkiego Krzysztof Zawistowski.

Ostatnią z kategorii jest branża spożywcza, czyli rozwijający się, ale bardzo wymagający sektor gospodarki. Nasz laureat szczyci się tym, że płace rosły w firmie szybciej, niż inflacja. Podwyżki otrzymało w zeszłym roku ponad 90 proc. pracowników. Tytuł najlepszego pracodawcy w branży spożywczej otrzymała spółka Smithfield Polska.

– Otrzymujemy to wyróżnienie trzeci raz z rzędu. Udaje nam się to, bo kwestie naszych pracowników to jeden z głównych filarów rozwoju naszej firmy. Dziękuję pracownikom, ale także polskim rolnikom, z którymi na co dzień współpracujemy – powiedział Łukasz Dominiak.

Orły Wprost woj. mazowieckiego rozdane

Po ogłoszeniu wyników poszczególnych rankingów, przyszła pora na rozdanie statuetek Orłów Wprost, czyli nagrodzenie firm, które wyróżniły się w minionym roku w województwie mazowieckim.

Lider biznesu

W kategorii Lider Biznesu kapituła nagrodziła firmę, która na polskim rynku działa już od ponad 200 lat i jest synonimem bezpieczeństwa. Laureat został doceniony za stały, stabilny rozwój biznesu, za ochronę tego, co najważniejsze w życiu Polaków – rodzin, zdrowia, majątków, przedsiębiorstw, za odpowiedzialną obecność w polskim krajobrazie gospodarczym i społecznym.

Orła w kategorii Lider Biznesu otrzymała Grupa PZU SA

– Z dumą czerpiemy z naszych bogatych doświadczeń i zaufania, którym obdarzyły nas miliony Polaków. Aktywnie reagujemy także na zmieniające się potrzeby. Robimy to z korzyścią nie tylko dla klientów, ale także akcjonariuszy, co widać w wypłacanej dywidendzie – powiedziała Sylwia Matusiak, członkini zarządu PZU.

Innowacje lokomotywą napędową gospodarki

Kolejna statuetka Orła Wprost została przyznana w kategorii Innowacje. Dostępność różnych kanałów sprzedaży biletów, podążanie za oczekiwaniami pasażerów to obecnie jedno z większych wyzwań transportu zbiorowego. Automatyzacja procesu sprzedaży ma wielu zwolenników i bez wątpienia jest trendem na skalę światową, ale równie ważne są potrzeby pasażerów, którzy w trakcie zakupów oczekują kontaktu z drugim człowiekiem.

Właśnie tym wyróżnia się firma, która została laureatem Orła Wprost. Jest nią spółka Polregio.

– Kolej przeżywa swój ogromny renesans. Beneficjentem tego jest również Polregio, o czym świadczą nasze wyniki. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych pasażerom, uznaliśmy, że potrzebujemy stworzyć zupełnie nowe narzędzie sprzedażowe, którym jest wideomat, czyli biletomat z funkcją e-kasjera – powiedział prezes zarządu Polregio Adam Pawlik.

Orzeł za strategię

Kolejny laureat na Orła Wprost zasłużył sobie swoją elastycznością i dostosowywaniem się do potrzeb rynku. Miesiąc temu nasz laureat ogłosił swoją nową strategię biznesową, która reagowała na wyzwania klimatyczne i społeczne, związane z zieloną transformacją.

Laureatem Orła Wprost została spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA.

– Nagrodę dedykuję wielotysięcznej załodze, która codziennie w pocie czoła pracuje, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Naszym głównym zadaniem było odpowiedzenie sobie na pytanie, co będzie w Polsce po 2049 roku, czyli po wprowadzeniu zakazu wydobycia węgla. Nasza nowa strategia powoduje, że dzięki dywersyfikacji przychodów chcemy utrzymać miejsca pracy – powiedział powiedział prezes Kasjan Wyligała.

Zrównoważony rozwój

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i koniecznością dbania o środowisko doskonale rozumie też kolejny laureat Orłów Wprost. Firma dostarcza ekologiczne rozwiązania − zastępuje tworzywa sztuczne, redukuje ślad węglowy z łańcuchów dostaw swoich klientów i zapewnia nowatorskie rozwiązania w zakresie recyklingu. Do 2025 roku firma zamierza wyeliminować z półek sklepowych 1 miliard problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych.

Laureatem Orła Wprost w kategorii Zrównoważony Rozwój została firma DS Smith.

– Jestem zaszczycony. Cieszę się, że nasza pasja, czyli ograniczanie plastiku w gospodarce, została zauważona – powiedział Reinier Schlatmann, Prezes DS Smith w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Biznes globalny

W kolejnej kategorii kapituła postanowiła nagrodzić firmę za mądry wybór, wybór polskiego rynku.

Laureat to jeden z czterech największych graczy w branży tytoniowej w Polsce i na świecie – od wielu lat konsekwentnie inwestuje w Polsce udowadniając jak ważnym i strategicznym rynkiem dla całej grupy jest dla nasz kraj. Projekty inwestycyjne obejmująm.in. najnowocześniejszą fabrykę koncernu w Tarnowie Podgórnym koło Poznania, rozbudowę fabryki w Radomiu oraz otwarcie nowoczesnych centrów usług – łańcucha dostaw i biznesowego – w Warszawie i w Krakowie. Firma zatrudnia w Polsce łącznie ponad 2500 osób.

Nagrodę otrzymała firma Imperial Brand Group.

– To zaszczyt dla nas i naszych pracowników. Inwestujemy w Polsce i zawsze patrzyliśmy na nią jako na bardzo ważny rynek. Znajduje się ona bardzo wysoko w naszej globalnej strategii. Rozwój jest możliwy także dzięki wspaniałym talentom – dyrektor generalny Pan Bojan Stoevski.

Usługi dla biznesu

Z małej firmy liczącej kilka osób laureat kolejnej statuetkę w kilka lat rozrósł się do przedsiębiorstwa z ponad 40 pracownikami, a jego przychody przekroczyły 10 milionów złotych rocznie. W kategorii Usługi dla Biznesu Orła Wprost otyrzmała firma Orion Media Group.

– To była dla nas długa droga. Cztery lata temu była nas trójka, teraz jest nas ponad 40. Przez te lata przyświecał nam cel, aby dostarczać klientom usługę w wersji premium. Nie utraciliśmy tego, bo jest to w naszym DNA – powiedział Marcin Gać, założyciel i dyrektor zarządzający.

Drugą statuetkę w tej samej kategorii otrzymała firma, z której aplikacji korzysta już 100 tys. pracowników firm z całej Polski. Ich rozwiązanie pozwala pracownikom na benefity w postaci posiłków w pracy.

Statuetkę Orła Polskiego Biznesu otrzymała firma SmartLunch Sp. z o. o.

– Zakładając firmę, postawiłem sobie cel, aby poprawić menu posiłków w firmach. Myślę, że to, że niedawno osiągnęliśmy liczbę 100 tys. użytkowników i sprzedaliśmy 22 miliony posiłków, pokazuje, że się to udało – powiedział założyciel Mateusz Tałpasz.

Regionalny Lider

Kolejną statuetkę kapituła przyznała nie firmie, a osobie. Doceniono bowiem lidera, czyli postać, która ma ogromny wpływ. Laureatka na co dzień walczy o sprawiedliwość m.in. w sprawie umów kredytowych z bankami. Jej kancelaria reprezentuje także tak zwanych frankowiczów.

Laureatką nagrody Orła Wprost w kategorii Regionalny Lider otrzymała Iwona Rzucidło.

– Dziękuję zespołowi i naszym klientom. Zaufali, że to my jesteśmy najlepszym partnerem do tego, aby walczyć o to, co im się słusznie należy. Zajmujemy się głównie kredytami frankowymi i nieautoryzowanym transakcjami finansowymi, czyli przypadkami, gdy niespodziewanie komuś giną pieniądze z konta – powiedziała laureatka.

Innowacje w e-commerce

Rosnące znaczenie handlu w internecie powoduje także duży rozwój rynku i powstawania nie tylko nowych firm, ale także innowacyjnych rozwiązań. W kategorii Innowacje w e-commerce kapituła Orłów Wprost przyznała nagrodę firmie inbook.pl.

– Jesteśmy jedną z najstarszych księgarni internetowych w Polsce. Jesteśmy jej właścicielem od roku i udało nam się ją utrzymać. To bardzo trudny i konkurencyjny rynek, ale już w pierwszym roku udało nam się potroić zyski – powiedział Rafał Bielski, prezes inbook.pl.

Start-up roku

W obecnych czasach nie sposób nagrodzić firmy, a nie zwrócić uwagi na start-upy, czyli przedsiębiorstwa, które na rynku stawiają dopiero pierwsze kroki, ale robią to często z dużymi sukcesami.

W kategorii Start-up za zasługi w propagowaniu zielonej energii i zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznej przyszłości kolejnym pokoleniom kapituła przyznała nagrodę firmie Ekovoltis, właścicielowi marki e2V.

– Dziękujemy za dostrzeżenie naszej misji dostarczenia zielonej energii do każdego, kto jej potrzebuje. Było to bardzo ważne szczególnie w poprzednim, trudnym roku. Staliśmy się dla naszych klientów w tych czasach bezpieczną przystanią – powiedział Piotr Ostaszewski, prezes Ekovoltis. – powiedział prezes firmy Piotr Ostaszewski.

Czytaj też:

Pomorskie Orły Wprost rozdane. Nagrodziliśmy liderów regionuCzytaj też:

Zachodniopomorskie Orły Wprost rozdane. Nagrodziliśmy liderów regionu