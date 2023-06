Beneficjenci Mieszkania Plus się ucieszą. Będą wyższe dopłaty

Jak poinformowała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości, osoby korzystające z programu Mieszkanie Plus po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe będą mogły liczyć na wyższe dopłaty do czynszów.

Dopłaty do czynszów

Dopłaty do czynszów, które przewiduje ustawa, mają wynieść nawet kilkaset złotych. Według PFR NIeruchomości największą korzyścią dla osób, które korzystają z programu Mieszkanie Plus, jest możliwość wnioskowania o jednorazową waloryzację kwoty dopłaty w przypadku podwyżki czynszu najmu w poprzednich latach.

Beneficjenci programu, którzy chcą uzyskać dopłatę do czynszu, muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. W przypadku jednorazowej waloryzacji rekompensującej podwyższony czynsz nie ma na to konkretnego terminu. Wnioski o waloryzację inflacyjną są składane co roku, podczas weryfikacji uprawnienia nabywcy do otrzymywania dopłat.

Ustawa mieszkaniowa

7 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę otwierającą drogę dla nowego programu mieszkaniowego rządu Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o projekt wprowadzający m.in. Bezpieczny kredyt 2 proc.

„Zasadniczym celem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa poprzez wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także – w okresie dużej zmienności uwarunkowań makroekonomicznych, w tym utrzymywania się wysokich stóp procentowych – zwiększenie zdolności do zaciągnięcia i spłaty kredytów udzielanych w celu sfinansowania nabycia lub budowy pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj też:

„Bezpieczny kredyt” od lipca. Kolejne banki włączą go do ofertyCzytaj też:

Najmujesz kawalerkę? Mieszkasz w przeludnionym mieszkaniu