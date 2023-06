Rosja ma nowego nabywcę ropy. Pierwszy kontrakt „na próbę”

24 lutego 2022 roku, zaledwie kilka godzin po tym, jak rosyjskie bomby dotarły do pierwszych celów w Ukrainie, na Kremlu odbyło się spotkanie Władimira Putina z ówczesnym premierem Pakistanu Imranem Khanem. Politycy negocjowali dostawy rosyjskiej ropy do Pakistanu.

Rosyjska ropa po raz pierwszy trafiła do Pakistanu

W poniedziałek w porcie w Karaczi dokonano rozładunku 45 tys. ton rosyjskiej – poinformował pakistański minister energetyki Musadik Malik. To pierwszy w historii Pakistanu zakup ropy naftowej od Rosji. Nowy klient wynegocjował niższą cenę (nie podano, jaką), a płatność została rozliczona w chińskich juanach.

Kontrakt obejmuje 100 tys. ton, z których 55 tys. jest jeszcze w drodze – poinformował pakistański minister.

Każdy nowy nabywca surowców jest dla Rosji na wagę złota, bo dotychczasowi odbiorcy z Europy wprowadzili różne sankcje i ograniczenia. W grudniu ubiegłego roku zaczął obowiązywać limit ceny baryłki rosyjskiej ropy na poziomie 60 dolarów. Zachodnie firmy nie mogą brać udziału w transporcie i ubezpieczaniu transakcji obsługujących handel powyżej limitu. Wcześniej państwa UE oraz G7 wcześniej zakazały lub ograniczyły import ropy z Rosji.

Wprawdzie zakup ropy przez Pakistan jest traktowany jako „próbny”, to premier Szabaz Szarif nazwał umowę „spełnieniem obietnic”.

Sprzedaż rosyjskiej ropy do Indii. Miliony rupii, których nie można wydać

Najnowsze doświadczenia Rosji dowodzą jednak, że prawidłowe wykonanie umowy na dostawy surowców nie musi jeszcze oznaczać, że będą z tego pieniądze. Dzięki rekordowej sprzedaży ropy do Indii Rosja zgromadziła w indyjskich bankach miliony rupii. Są to jednak zamrożone fundusze, bo aby je wydać, trzeba je najpierw wymienić.

Według danych Ministerstwa Handlu i Przemysłu całkowity eksport Indii do Rosji skurczył się o 11,6 proc. do 2,8 mld dolarów w ciągu pierwszych 11 miesięcy roku finansowego 2022-23, podczas gdy import wzrósł prawie pięciokrotnie do 41,56 mld dol. Ten wzrost nastąpił, gdy rafinerie zgarnęły w ubiegłym roku przecenioną rosyjską ropę, której Zachód unikał w odpowiedzi na inwazję prezydenta Władimira Putina na Ukrainę.

Według Vortexa Ltd, firmy zajmującej się analizą danych, import rosyjskiej ropy naftowej przez Indie osiągnął w kwietniu rekordowe 1,68 miliona baryłek dziennie, sześciokrotnie więcej niż rok wcześniej.

Rosja przyjmowała indyjską walutę

Kreml początkowo zachęcał Indie do handlu walutami narodowymi po nałożeniu sankcji na rosyjskie banki i zakazie dokonywania transakcji za pomocą systemu SWIFT.

Ale zmienność kursu rubla wkrótce po rozpoczęciu wojny oznaczała rezygnację z planów wprowadzenia mechanizmu rupiowo-rublowego dla importu ropy. Od czasu inwazji na Ukrainę Indie opierają się presji ze strony USA, by ograniczyć stosunki z Moskwą.

